Они снова сделали это. Определен обладатель Суперкубка Германии

В Германии новый сезон открылся матчем за Суперкубок. В прошлом сезоне Байер выиграл и чемпионат, и Кубок, поэтому соперником леверкузенской команды стал Штутгарт, который был вице-чемпионом.

И Штутгарт мог победить в основное время благодаря голам Мийо и Ундава. А вот Байер забил первым, но с 37-й минуты встречи играл в меньшинстве после прямой красной карточки Мартина Террье.

Казалось, что Штутгарт удержит преимущество, но Байер снова сделал это. Как и в прошлом сезоне, команда Хаби Алонсо нашла в себе силы оформить поздний камбэк, забив на 88-й минуте силами Шика.

Регламент матча не включал дополнительное время, поэтому команды перешли в серию пенальти, где сильнее были футболисты Байера.

Суперкубок Германии

Байер – Штутгарт 2:2 (по пенальти 4:3)

Голы: Бонифейс, 11, Шик, 88 – Мийо, 15, Ундав, 63

Байер: Градецки, Тапсода, Андрих (Шик, 73), Хинкапи, Телла (Фримпонг, 73), Белосиан (Гримальдо, 84), Джака, Алейш Гарсия, Адли (Вирц, 73), Террье, Бонифейс (Та, 41)

Штутгарт: Нюбель, Стенцель (Кейтел, 83), Руо, Шабот, Миттельштадт (Кратциг, 62), Каразор, Штиллер (Ундав, 63), Мийо, Левелинг (Силас, 63), Фюрих (Дель, 77), Демирович

Удален: Террье, 37

Удален: Террье, 37