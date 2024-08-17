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Суперкубок Германии
Байер
17.08.2024 21:30 – FT 2 : 2
4 : 3 Серия пенальти Серия пенальти
Штутгарт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
17 августа 2024, 23:39 | Обновлено 17 августа 2024, 23:52
686
1

Они снова сделали это. Определен обладатель Суперкубка Германии

Байер обыграл Штутгарт в серии пенальти

17 августа 2024, 23:39 | Обновлено 17 августа 2024, 23:52
686
1
Они снова сделали это. Определен обладатель Суперкубка Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

В Германии новый сезон открылся матчем за Суперкубок. В прошлом сезоне Байер выиграл и чемпионат, и Кубок, поэтому соперником леверкузенской команды стал Штутгарт, который был вице-чемпионом.

И Штутгарт мог победить в основное время благодаря голам Мийо и Ундава. А вот Байер забил первым, но с 37-й минуты встречи играл в меньшинстве после прямой красной карточки Мартина Террье.

Казалось, что Штутгарт удержит преимущество, но Байер снова сделал это. Как и в прошлом сезоне, команда Хаби Алонсо нашла в себе силы оформить поздний камбэк, забив на 88-й минуте силами Шика.

Регламент матча не включал дополнительное время, поэтому команды перешли в серию пенальти, где сильнее были футболисты Байера.

Суперкубок Германии

Байер – Штутгарт 2:2 (по пенальти 4:3)
Голы: Бонифейс, 11, Шик, 88 – Мийо, 15, Ундав, 63

Байер: Градецки, Тапсода, Андрих (Шик, 73), Хинкапи, Телла (Фримпонг, 73), Белосиан (Гримальдо, 84), Джака, Алейш Гарсия, Адли (Вирц, 73), Террье, Бонифейс (Та, 41)

Штутгарт: Нюбель, Стенцель (Кейтел, 83), Руо, Шабот, Миттельштадт (Кратциг, 62), Каразор, Штиллер (Ундав, 63), Мийо, Левелинг (Силас, 63), Фюрих (Дель, 77), Демирович

Удален: Террье, 37

Удален: Террье, 37

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Байер Штутгарт Суперкубок Германии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 1
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pol-55
Ех Штутгарт,хто ж Вам винуватий,кубок майже був в *кармані*,хороший матч.
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