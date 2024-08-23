Роналду сделал заявление после старта нового сезона в Саудовской Аравии
Криштиану настроен достигать самых высоких целей
Звездный португальский легионер «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал заявление после ничьей в матче первого тура чемпионата Саудовской Аравии.
«Мы никогда не остановимся на достигнутом. Мы никогда не сдадимся. Наша решимость не знает границ!», – написал Криштиану.
Отметим, что «Аль-Наср» в стартовом туре сыграл вничью с «Аль-Раедом» (1:1). Роналду открыл счет ударом головой после навесной передачи сенегальца Садио Мане. Однако гости сравняли счет с пенальти.
We will never settle. We will never give up. Our determination knows no limits! pic.twitter.com/biX5BVTxEp— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) August 23, 2024
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