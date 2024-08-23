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Саудовская Аравия
23 августа 2024, 14:37 | Обновлено 23 августа 2024, 15:01
623
0

Роналду сделал заявление после старта нового сезона в Саудовской Аравии

Криштиану настроен достигать самых высоких целей

23 августа 2024, 14:37 | Обновлено 23 августа 2024, 15:01
623
0
Роналду сделал заявление после старта нового сезона в Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Звездный португальский легионер «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал заявление после ничьей в матче первого тура чемпионата Саудовской Аравии.

«Мы никогда не остановимся на достигнутом. Мы никогда не сдадимся. Наша решимость не знает границ!», – написал Криштиану.

Отметим, что «Аль-Наср» в стартовом туре сыграл вничью с «Аль-Раедом» (1:1). Роналду открыл счет ударом головой после навесной передачи сенегальца Садио Мане. Однако гости сравняли счет с пенальти.

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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Раед чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
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