ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус подписал защитника Милана
Пьер Калулу продолжит карьеру в Турине
Туринский «Ювентус» официально сообщил о подписании правого/центрального защитника «Милана» Пьера Калулу. Речь идет о годичной аренде стоимостью в 3,3 миллиона евро.
В соглашении будет прописана опция выкупа за 14 миллионов евро плюс 3 миллиона бонусов. Калулу будет выступать за «Ювентус» под 15-м номером.
Пьер Калулу выступал за «Милан» с 2020 года. В прошлом сезоне на счету 24-летнего француза 11 матчей за «россонери» во всех турнирах. Трансферная стоимость Калулу оценивается в 20 миллионов евро.
Ранее «Ювентус» отправил в аренду в «Аякс» Даниэле Ругани.
Pierre Kalulu joins from Milan on loan ✍️— JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) August 21, 2024
Welcome, Pierre! ⚪️⚫️
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