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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус подписал защитника Милана
Италия
21 августа 2024, 21:18 |
933
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус подписал защитника Милана

Пьер Калулу продолжит карьеру в Турине

21 августа 2024, 21:18 |
933
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус подписал защитника Милана
ФК Ювентус. Пьер Калулу

Туринский «Ювентус» официально сообщил о подписании правого/центрального защитника «Милана» Пьера Калулу. Речь идет о годичной аренде стоимостью в 3,3 миллиона евро.

В соглашении будет прописана опция выкупа за 14 миллионов евро плюс 3 миллиона бонусов. Калулу будет выступать за «Ювентус» под 15-м номером.

Пьер Калулу выступал за «Милан» с 2020 года. В прошлом сезоне на счету 24-летнего француза 11 матчей за «россонери» во всех турнирах. Трансферная стоимость Калулу оценивается в 20 миллионов евро.

Ранее «Ювентус» отправил в аренду в «Аякс» Даниэле Ругани.

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Пьер Калулу Ювентус Милан трансферы трансферы Серии A аренда игрока
Олег Дидух Источник: ФК Ювентус
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