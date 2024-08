ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус подписал защитника Милана

Туринский «Ювентус» официально сообщил о подписании правого/центрального защитника «Милана» Пьера Калулу. Речь идет о годичной аренде стоимостью в 3,3 миллиона евро.

В соглашении будет прописана опция выкупа за 14 миллионов евро плюс 3 миллиона бонусов. Калулу будет выступать за «Ювентус» под 15-м номером.

Пьер Калулу выступал за «Милан» с 2020 года. В прошлом сезоне на счету 24-летнего француза 11 матчей за «россонери» во всех турнирах. Трансферная стоимость Калулу оценивается в 20 миллионов евро.

Ранее «Ювентус» отправил в аренду в «Аякс» Даниэле Ругани.

