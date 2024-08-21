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Нидерланды
21 августа 2024, 20:47 | Обновлено 21 августа 2024, 20:56
682
0

ОФИЦИАЛЬНО. Аякс арендовал игрока Ювентуса

Даниэле Ругани проведет сезон в Нидерландах

21 августа 2024, 20:47 | Обновлено 21 августа 2024, 20:56
682
0
ОФИЦИАЛЬНО. Аякс арендовал игрока Ювентуса
ФК Аякс. Даниэле Ругани

Амстердамский «Аякс» официально сообщил о подписании центрального защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани. Речь идет об аренде на один год.

Ругани выступает за «Ювентус» с 2015 года. «Старая синьора» уже отправляла его в аренды в «Эмполи», «Ренн» и «Кальяри». В прошлом сезоне на счету 30-летнего итальянского футболиста 3 гола в 18 матчах во всех турнирах. Трансферная стоимость Ругани оценивается в 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что Ругани входит в лонг-лист игроков «Ювентуса», на которых главный тренер команды Тиаго Мотта не рассчитывает.

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Аякс Даниэле Ругани Ювентус трансферы трансферы Серии A аренда игрока
Олег Дидух Источник: ФК Аякс
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