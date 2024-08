10+ игроков на выход. Ювентус планирует распродажу

Новый тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта определил целую группу игроков, которые не входят в его планы и могут быть проданы или отправлены в аренду в нынешнее трансферное окно.

Среди таких футболистов вратарь Войцех Щенсны, защитники Даниэле Ругани и Маттиа Де Шильо, хавбеки Артур, Уэстон Маккенни, Филип Костич, а также вингер Федерико Кьеза и форвард Аркадиуш Милик.

Всего в список входит более 10 игроков, которые не впечатлили наставника.

There a #Juventus on sale. Many players are not in Thiago #Motta’s Plans and they could be sold by #Juve during the summer #transfers window:



- Szczesny

- Barbieri

- Rugani

- Djalò

- De Sciglio

- McKennie

- Arthur

- Nicolussi Caviglia

- Chiesa

- Milik

- Kostic

- Gori

- Riccio…