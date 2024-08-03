Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 10+ игроков на выход. Ювентус планирует распродажу
Италия
03 августа 2024, 16:45 |
288
0

10+ игроков на выход. Ювентус планирует распродажу

Могут уйти Щенсны, Кьеза и другие

03 августа 2024, 16:45 |
288
0
10+ игроков на выход. Ювентус планирует распродажу
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Кьеза

Новый тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта определил целую группу игроков, которые не входят в его планы и могут быть проданы или отправлены в аренду в нынешнее трансферное окно.

Среди таких футболистов вратарь Войцех Щенсны, защитники Даниэле Ругани и Маттиа Де Шильо, хавбеки Артур, Уэстон Маккенни, Филип Костич, а также вингер Федерико Кьеза и форвард Аркадиуш Милик.

Всего в список входит более 10 игроков, которые не впечатлили наставника.

По теме:
Минус конкурент у Лунина? Кепа может сменить клуб этим летом
Перейдет в АПЛ? Нападающий Ювентуса не включен в заявку на матч
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский форвард Кухаревич вернулся в Шотландию
Войцех Щенсны Даниэле Ругани Маттиа де Шильо Уэстон Маккенни Филип Костич Федерико Кьеза Аркадиуш Милик трансферы трансферы Серии A
Иван Зинченко Источник: Николо Скира
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Еще один разгром. Определен второй полуфиналист футбольного турнира ОИ
Олимпийские игры | 02 августа 2024, 20:02 1
Еще один разгром. Определен второй полуфиналист футбольного турнира ОИ
Еще один разгром. Определен второй полуфиналист футбольного турнира ОИ

Испания обыграла Японию

Верес – Карпаты. Составы на первый матч сезона УПЛ
Футбол | 03 августа 2024, 14:47 0
Верес – Карпаты. Составы на первый матч сезона УПЛ
Верес – Карпаты. Составы на первый матч сезона УПЛ

Старт сезона 2024/25 в УПЛ

Эстафета. Украина завершила квалификацию, мировой рекорд США
Олимпийские игры | 02.08.2024, 20:49
Эстафета. Украина завершила квалификацию, мировой рекорд США
Эстафета. Украина завершила квалификацию, мировой рекорд США
Фехтование. Украинки пробились в полуфинал командной сабли
Олимпийские игры | 03.08.2024, 14:43
Фехтование. Украинки пробились в полуфинал командной сабли
Фехтование. Украинки пробились в полуфинал командной сабли
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпийские игры | 03.08.2024, 08:24
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Не могу дождаться!» Лунин тонко намекнул, где продолжит карьеру
«Не могу дождаться!» Лунин тонко намекнул, где продолжит карьеру
02.08.2024, 03:45 1
Футбол
Левченко на первой же высоте завершила выступления на ОИ-2024
Левченко на первой же высоте завершила выступления на ОИ-2024
02.08.2024, 11:44 27
Олимпийские игры
Не 9-й. Стало известно, под каким номером Довбик будет выступать в Роме
Не 9-й. Стало известно, под каким номером Довбик будет выступать в Роме
01.08.2024, 21:03 15
Футбол
Перес отреагировал на интерес Ман Сити к Лунину. Флорентино принял решение
Перес отреагировал на интерес Ман Сити к Лунину. Флорентино принял решение
01.08.2024, 21:36 11
Футбол
Сенсации не случилось. Определена вторая финалистка Олимпиады-2024
Сенсации не случилось. Определена вторая финалистка Олимпиады-2024
01.08.2024, 23:59 23
Олимпийские игры
Прыжки в высоту. Магучих и Геращенко – в финале ОИ-2024. Левченко выбыла
Прыжки в высоту. Магучих и Геращенко – в финале ОИ-2024. Левченко выбыла
02.08.2024, 12:56 28
Олимпийские игры
Динамо получит много денег? Самый богатый клуб АПЛ нацелился на Шапаренко
Динамо получит много денег? Самый богатый клуб АПЛ нацелился на Шапаренко
01.08.2024, 18:31 27
Футбол
МАГУЧИХ: «Это было как тренировка, я попробовала, и теперь жду финала»
МАГУЧИХ: «Это было как тренировка, я попробовала, и теперь жду финала»
02.08.2024, 13:50 2
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем