10+ игроков на выход. Ювентус планирует распродажу
Могут уйти Щенсны, Кьеза и другие
Новый тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта определил целую группу игроков, которые не входят в его планы и могут быть проданы или отправлены в аренду в нынешнее трансферное окно.
Среди таких футболистов вратарь Войцех Щенсны, защитники Даниэле Ругани и Маттиа Де Шильо, хавбеки Артур, Уэстон Маккенни, Филип Костич, а также вингер Федерико Кьеза и форвард Аркадиуш Милик.
Всего в список входит более 10 игроков, которые не впечатлили наставника.
There a #Juventus on sale. Many players are not in Thiago #Motta’s Plans and they could be sold by #Juve during the summer #transfers window:— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 3, 2024
- Szczesny
- Barbieri
- Rugani
- Djalò
- De Sciglio
- McKennie
- Arthur
- Nicolussi Caviglia
- Chiesa
- Milik
- Kostic
- Gori
- Riccio…
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