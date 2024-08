Разгромили словаков. Клуб из Армении преподнес сенсацию в Лиге конференций

Вечером 20 августа состоялся первый матч 4-го раунда квалификации (Q4) Лиги конференций 2024/25.

Команда Ноа из Армении преподнесла сенсацию, забив три мяча в ворота клуба Ружомберок из Словакии (3:0).

Клуб Ноа теперь находится в одном шаге от первой в истории команды евроосени.

Первые матчи Q4 ЛК в остальных парах пройдут 22 августа, а ответные поединки запланированы на 29 августа.

Ранее в Q3 ЛК клуб Ноа сенсационно выбил из турнира греческий АЕК Афины (3:1 дома, 0:1 в гостях), за который выступает хорватский экс-динамовец Домагой Вида.

Лига конференций 2024/25

4-й раунд квалификации (Q4)

Первый матч, 20 августа

Ноа (Армения) – Ружомберок (Словакия) – 3:0

Голы: Грегорио, 4, Манвелян, 79 (пен), Матеус Айас, 90+2

🇦🇲🇪🇺 | The match between FC Noah and MFK Ružomberok ended in a stunning 3-0 victory for Noah! This means that Noah is now one step closer to the group stage of the Conference League, with Gregório currently the top scorer in the competition! pic.twitter.com/4nTYwyvfG9