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  4. Известный греческий клуб с экс-динамовцем сенсационно вылетел из еврокубка
Лига конференций
16 августа 2024, 04:56 |
139
0

Известный греческий клуб с экс-динамовцем сенсационно вылетел из еврокубка

АЕК обыграл Ноа Ереван в ответном матче, но уступил по сумме двух встреч 2:3 в ЛК

16 августа 2024, 04:56 |
139
0
Известный греческий клуб с экс-динамовцем сенсационно вылетел из еврокубка
ФК Ноа Ереван

15 августа состоялся ответный матч третьего раунда квалификации Лиги конференций 2024/25 между командами АЕК (Греция) и Ноа Ереван (Армения) [первый матч – 1:3].

Поединок прошел на стадионе ОПАП Арена в Афинах. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу греческого коллектива, однако по сумме двух встреч АЕК вылетел из еврокубка.

Единственный мяч в свои ворота оформил Гонсалу Сильва на 90+2-й минуте.

Весь поединок в составе хозяев отыграл экс-игрок Динамо Киев Домагой Вида.

В решающем раунде отбора к Лиге конференций Ноа Ереван сыграет против Ружомберока из Словакии.

Лига конференций 2024/25. Третий раунд квалификации

Ответный матч. 15 августа, Афины

АЕК (Греция) – Ноа Ереван (Армения) – 1:0 [первый матч – 1:3]

Гол: Сильва, 90+2

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Ноа Ереван Домагой Вида АЕК Афины Лига конференций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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