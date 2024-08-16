Известный греческий клуб с экс-динамовцем сенсационно вылетел из еврокубка
АЕК обыграл Ноа Ереван в ответном матче, но уступил по сумме двух встреч 2:3 в ЛК
15 августа состоялся ответный матч третьего раунда квалификации Лиги конференций 2024/25 между командами АЕК (Греция) и Ноа Ереван (Армения) [первый матч – 1:3].
Поединок прошел на стадионе ОПАП Арена в Афинах. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу греческого коллектива, однако по сумме двух встреч АЕК вылетел из еврокубка.
Единственный мяч в свои ворота оформил Гонсалу Сильва на 90+2-й минуте.
Весь поединок в составе хозяев отыграл экс-игрок Динамо Киев Домагой Вида.
В решающем раунде отбора к Лиге конференций Ноа Ереван сыграет против Ружомберока из Словакии.
Лига конференций 2024/25. Третий раунд квалификации
Ответный матч. 15 августа, Афины
АЕК (Греция) – Ноа Ереван (Армения) – 1:0 [первый матч – 1:3]
Гол: Сильва, 90+2
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