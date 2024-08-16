Известный греческий клуб с экс-динамовцем сенсационно вылетел из еврокубка

15 августа состоялся ответный матч третьего раунда квалификации Лиги конференций 2024/25 между командами АЕК (Греция) и Ноа Ереван (Армения) [первый матч – 1:3].

Поединок прошел на стадионе ОПАП Арена в Афинах. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу греческого коллектива, однако по сумме двух встреч АЕК вылетел из еврокубка.

Единственный мяч в свои ворота оформил Гонсалу Сильва на 90+2-й минуте.

Весь поединок в составе хозяев отыграл экс-игрок Динамо Киев Домагой Вида.

В решающем раунде отбора к Лиге конференций Ноа Ереван сыграет против Ружомберока из Словакии.

Лига конференций 2024/25. Третий раунд квалификации

Ответный матч. 15 августа, Афины

АЕК (Греция) – Ноа Ереван (Армения) – 1:0 [первый матч – 1:3]

Гол: Сильва, 90+2