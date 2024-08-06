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Лига конференций Квалификация
Ноа
06.08.2024 19:00 – FT 3 : 1
АЕК
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Лига конференций
06 августа 2024, 21:59 | Обновлено 06 августа 2024, 22:00
4408
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ВИДЕО. Падение Олимпа. Голкипер забил гол со своих ворот в Лиге конференций

Огнен Чанчаревич из ФК Ноа Ереван помог команде сотворить сенсацию, обыграв АЕК

06 августа 2024, 21:59 | Обновлено 06 августа 2024, 22:00
4408
1
ВИДЕО. Падение Олимпа. Голкипер забил гол со своих ворот в Лиге конференций
ФК Ноа Ереван. Огнен Чанчаревич

6 августа состоялся первый матч третьего раунда квалификации Лиги конференций 2024/25 между командами Ноа Ереван (Армения) и АЕК (Греция).

Поединок прошел на местном стадионе в городе Абовян. Игра завершилась неожиданно победой хозяев со счетом 3:1.

На 67-й минуте при ничейном результате 1:1 голкипер армянского коллектива Огнен Чанчаревич забил гол соперникам со своих ворот.

Ответный поединок состоится 15 августа в 20:30 по Киеву в Афинах (Греция). Победитель противостояния в решающем раунде отбора к еврокубку встретится либо с Ружомбероком (Словакия), либо с Хайдуком (Хорватия).

Лига конференций 2024/25. Третий раунд квалификации

Первый матч. 6 августа, Абовян

Ноа Ереван (Армения) – АЕК (Греция) – 3:1

Голы: Пинсон, 34, Чанчаревич, 67, Грегориу, 90+8 – Гарсия, 22

ВИДЕО. Падение Олимпа. Голкипер забил гол со своих ворот в Лиге конференций

События матча

90’ +8
ГОЛ ! Мяч забил Goncalo Gregorio (Ноа).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Ognjen Cancarevic (Ноа).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Виржиль Пенсон (Ноа).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Леви Гарсия (АЕК).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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shakhtarforewer
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