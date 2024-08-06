ВИДЕО. Падение Олимпа. Голкипер забил гол со своих ворот в Лиге конференций
Огнен Чанчаревич из ФК Ноа Ереван помог команде сотворить сенсацию, обыграв АЕК
6 августа состоялся первый матч третьего раунда квалификации Лиги конференций 2024/25 между командами Ноа Ереван (Армения) и АЕК (Греция).
Поединок прошел на местном стадионе в городе Абовян. Игра завершилась неожиданно победой хозяев со счетом 3:1.
На 67-й минуте при ничейном результате 1:1 голкипер армянского коллектива Огнен Чанчаревич забил гол соперникам со своих ворот.
Ответный поединок состоится 15 августа в 20:30 по Киеву в Афинах (Греция). Победитель противостояния в решающем раунде отбора к еврокубку встретится либо с Ружомбероком (Словакия), либо с Хайдуком (Хорватия).
Лига конференций 2024/25. Третий раунд квалификации
Первый матч. 6 августа, Абовян
Ноа Ереван (Армения) – АЕК (Греция) – 3:1
Голы: Пинсон, 34, Чанчаревич, 67, Грегориу, 90+8 – Гарсия, 22
ВИДЕО. Падение Олимпа. Голкипер забил гол со своих ворот в Лиге конференций
События матча
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