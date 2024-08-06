6 августа состоялся первый матч третьего раунда квалификации Лиги конференций 2024/25 между командами Ноа Ереван (Армения) и АЕК (Греция).

Поединок прошел на местном стадионе в городе Абовян. Игра завершилась неожиданно победой хозяев со счетом 3:1.

На 67-й минуте при ничейном результате 1:1 голкипер армянского коллектива Огнен Чанчаревич забил гол соперникам со своих ворот.

Ответный поединок состоится 15 августа в 20:30 по Киеву в Афинах (Греция). Победитель противостояния в решающем раунде отбора к еврокубку встретится либо с Ружомбероком (Словакия), либо с Хайдуком (Хорватия).

Лига конференций 2024/25. Третий раунд квалификации

Первый матч. 6 августа, Абовян

Ноа Ереван (Армения) – АЕК (Греция) – 3:1

Голы: Пинсон, 34, Чанчаревич, 67, Грегориу, 90+8 – Гарсия, 22

ВИДЕО. Падение Олимпа. Голкипер забил гол со своих ворот в Лиге конференций