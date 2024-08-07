Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. АЕК с Видой сенсационно проиграл в Армении. Гол забил вратарь
Лига конференций Квалификация
Ноа
06.08.2024 19:00 – FT 3 : 1
АЕК
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
07 августа 2024, 02:23 | Обновлено 07 августа 2024, 03:07
102
0

ВИДЕО. АЕК с Видой сенсационно проиграл в Армении. Гол забил вратарь

Курьезный гол ударом от своих ворот забил голкипер хозяев Огнен Чанчаревич

07 августа 2024, 02:23 | Обновлено 07 августа 2024, 03:07
102
0
ВИДЕО. АЕК с Видой сенсационно проиграл в Армении. Гол забил вратарь
Getty Images/Global Images Ukraine. Домагой Вида

Вечером 6 августа состоялся один матч 3-го раунда квалификации (Q3) Лиги конференций 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Греческий АЕК сенсационно проиграл в Армении команде Ноа со счетом 1:3. Матч прошел в городе Абовян в Армении.

Капитан АЕК Домагой Вида, ранее игравший за киевское Динамо, вышел на игру с капитанской повязкой и провел на поле все 90 минут.

Интересно, что на 67-й минуте гол ударом от своих ворот забил голкипер хозяев Огнен Чанчаревич.

Первые матчи в оставшихся парах пройдут 7 и 8 августа, а ответные поединки запланированы на 15 августа.

Лига конференций 2024/25

3-й раунд квалификации (Q3)

Первые матчи, 6 августа

Ноа Ереван (Армения) – АЕК Афины (Греция) – 3:1

Голы: Пенсон, 34, Чанчаревич, 67, Грегорио, 90+8 – Леви Гарсия, 22

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +8
ГОЛ ! Мяч забил Goncalo Gregorio (Ноа).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Ognjen Cancarevic (Ноа).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Виржиль Пенсон (Ноа).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Леви Гарсия (АЕК).
По теме:
Разгром на ОИ-2024. Определен последний полуфиналист баскетбольного турнира
Динамо – Рейнджерс – 1:1. Упущенная победа на 90+4 мин. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Динамо пропустило гол на 90+4 минуте и упустило победу
Лига конференций АЕК Афины Ноа Ереван Домагой Вида курьезы видео голов и обзор
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван топовый клуб, который может возглавить легендарный Зидан
Футбол | 06 августа 2024, 07:28 4
Назван топовый клуб, который может возглавить легендарный Зидан
Назван топовый клуб, который может возглавить легендарный Зидан

Именитый француз может вернуться в «Реал»

Шовковский назвал стартовый состав Динамо на матч против Рейнджерс
Футбол | 06 августа 2024, 19:50 40
Шовковский назвал стартовый состав Динамо на матч против Рейнджерс
Шовковский назвал стартовый состав Динамо на матч против Рейнджерс

6 августа в 21:00 пройдет первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

Забил Перец. Паневежис проиграл в Лиге Европы, Петрокуб минимально выиграл
Футбол | 07.08.2024, 01:35
Забил Перец. Паневежис проиграл в Лиге Европы, Петрокуб минимально выиграл
Забил Перец. Паневежис проиграл в Лиге Европы, Петрокуб минимально выиграл
Беленюк удивил решением завершить карьеру. Известно, когда уйдет из спорта
Олимпийские игры | 06.08.2024, 18:58
Беленюк удивил решением завершить карьеру. Известно, когда уйдет из спорта
Беленюк удивил решением завершить карьеру. Известно, когда уйдет из спорта
УЕФА заменил судей матча Динамо – Рейнджерс из-за пьянки
Футбол | 06.08.2024, 14:58
УЕФА заменил судей матча Динамо – Рейнджерс из-за пьянки
УЕФА заменил судей матча Динамо – Рейнджерс из-за пьянки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Довбик обратился к Жироне и ее болельщикам после трансфера в Рому
Довбик обратился к Жироне и ее болельщикам после трансфера в Рому
05.08.2024, 10:32 4
Футбол
Анонс Олимпиады на 6 августа. Когда и в каких видах выступят украинцы?
Анонс Олимпиады на 6 августа. Когда и в каких видах выступят украинцы?
06.08.2024, 06:23 19
Олимпийские игры
Динамо узнало следующего соперника. Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов
Динамо узнало следующего соперника. Жеребьевка Q4 Лиги чемпионов
05.08.2024, 13:12 85
Футбол
И снова они! Определен первый финалист футбольного турнира ОИ-2024
И снова они! Определен первый финалист футбольного турнира ОИ-2024
05.08.2024, 21:09 3
Олимпийские игры
Бронзовая медалистка Олимпиады отреагировала на мировой рекорд Магучих
Бронзовая медалистка Олимпиады отреагировала на мировой рекорд Магучих
05.08.2024, 13:44
Олимпийские игры
Ребров назвал игрока сборной, которого не хватало на Евро. Почему не играл?
Ребров назвал игрока сборной, которого не хватало на Евро. Почему не играл?
05.08.2024, 13:57 3
Футбол
Волевая победа в ДВ! Определен второй финалист футбольного турнира ОИ
Волевая победа в ДВ! Определен второй финалист футбольного турнира ОИ
06.08.2024, 00:48 4
Олимпийские игры
Магучих рассказала, почему не прыгнула выше 2 м на Олимпиаде-2024
Магучих рассказала, почему не прыгнула выше 2 м на Олимпиаде-2024
05.08.2024, 18:28 17
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем