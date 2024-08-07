ВИДЕО. АЕК с Видой сенсационно проиграл в Армении. Гол забил вратарь

Вечером 6 августа состоялся один матч 3-го раунда квалификации (Q3) Лиги конференций 2024/25.

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Греческий АЕК сенсационно проиграл в Армении команде Ноа со счетом 1:3. Матч прошел в городе Абовян в Армении.

Капитан АЕК Домагой Вида, ранее игравший за киевское Динамо, вышел на игру с капитанской повязкой и провел на поле все 90 минут.

Интересно, что на 67-й минуте гол ударом от своих ворот забил голкипер хозяев Огнен Чанчаревич.

Первые матчи в оставшихся парах пройдут 7 и 8 августа, а ответные поединки запланированы на 15 августа.

Лига конференций 2024/25

3-й раунд квалификации (Q3)

Первые матчи, 6 августа

Ноа Ереван (Армения) – АЕК Афины (Греция) – 3:1

Голы: Пенсон, 34, Чанчаревич, 67, Грегорио, 90+8 – Леви Гарсия, 22

Видео голов и обзор матча