ОФИЦИАЛЬНО. Новичок АПЛ подписал хавбека Тоттенхэма

Новичок АПЛ, «Лестер», официально сообщил о подписании опорного полузащитника «Тоттенхэма» и молодежной сборной Англии Оливера Скиппа. Контракт с 23-летним хавбеком рассчитан на пять лет – до лета 2029 года.

Сумма трансфера не называется, но, по информации СМИ, речь идет о 20 миллионах фунтов плюс 5 миллионов возможных бонусов.

Скипп является воспитанником «Тоттенхэма», сезон 2020/2021 провел в аренде в «Норвиче». В прошлом сезоне провел 24 матча во всех турнирах в составе «Шпор», результативными действиями не отличился.

We have added to our midfield ranks with the transfer of Oliver Skipp ✍️