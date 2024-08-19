ОФИЦИАЛЬНО. Новичок АПЛ подписал хавбека Тоттенхэма
Оливер Скипп продолжит карьеру в «Лестере»
Новичок АПЛ, «Лестер», официально сообщил о подписании опорного полузащитника «Тоттенхэма» и молодежной сборной Англии Оливера Скиппа. Контракт с 23-летним хавбеком рассчитан на пять лет – до лета 2029 года.
Сумма трансфера не называется, но, по информации СМИ, речь идет о 20 миллионах фунтов плюс 5 миллионов возможных бонусов.
Скипп является воспитанником «Тоттенхэма», сезон 2020/2021 провел в аренде в «Норвиче». В прошлом сезоне провел 24 матча во всех турнирах в составе «Шпор», результативными действиями не отличился.
We have added to our midfield ranks with the transfer of Oliver Skipp ✍️— Leicester City (@LCFC) August 19, 2024
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