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Англия
19 августа 2024, 18:04 | Обновлено 19 августа 2024, 18:05
450
0

ОФИЦИАЛЬНО. Новичок АПЛ подписал хавбека Тоттенхэма

Оливер Скипп продолжит карьеру в «Лестере»

19 августа 2024, 18:04 | Обновлено 19 августа 2024, 18:05
450
0
ОФИЦИАЛЬНО. Новичок АПЛ подписал хавбека Тоттенхэма
ФК Лестер. Оливер Скипп

Новичок АПЛ, «Лестер», официально сообщил о подписании опорного полузащитника «Тоттенхэма» и молодежной сборной Англии Оливера Скиппа. Контракт с 23-летним хавбеком рассчитан на пять лет – до лета 2029 года.

Сумма трансфера не называется, но, по информации СМИ, речь идет о 20 миллионах фунтов плюс 5 миллионов возможных бонусов.

Скипп является воспитанником «Тоттенхэма», сезон 2020/2021 провел в аренде в «Норвиче». В прошлом сезоне провел 24 матча во всех турнирах в составе «Шпор», результативными действиями не отличился.

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Лестер Тоттенхэм трансферы трансферы АПЛ
Олег Дидух Источник: ФК Лестер
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