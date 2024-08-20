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  4. Усик признался, за какой легендарный европейский футбольный клуб болеет
Профессиональный бокс
20 августа 2024, 01:22 |
451
0

Усик признался, за какой легендарный европейский футбольный клуб болеет

Александр с детства поддерживает «Манчестер Юнайтед»

20 августа 2024, 01:22 |
451
0
Усик признался, за какой легендарный европейский футбольный клуб болеет
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик признался, что с детства поддерживает титулованный клуб АПЛ «Манчестер Юнайтед».

«Когда я был моложе, я всегда болел за «Ман Юнайтед». Я был фанатом Невилла, мне нравился Бекхэм. Кто мои любимые футболисты? Бекхэм, Роналдо и Шевченко. Но Месси и Роналду также были великими игроками для меня. Я мечтал быть футболистом и мне нравится тренироваться с «Полесьем», – рассказал Усик.

Ранее украинский боксер Александр Усик вспомнил победный бой против Тайсона Фьюри и прокомментировал потерю чемпионского пояса по версии IBF.

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Александр Усик Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу
Дмитро Олійник Источник: Daily Mail
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