Голкипер Интера завершил карьеру в сборной Швейцарии
Ян Зоммер сосредоточится на клубном футболе
Голкипер миланского «Интера» Ян Зоммер принял решение завершить карьеру в сборной Швейцарии.
35-летний голкипер выступал за сборную Швейцарии с 2012 года, суммарно провел 94 матча – рекордный показатель среди вратарей в истории «крестоносцев». В 94 матчах он пропустил 92 гола и 33 раза отстоял «на ноль».
Со сборной Швейцарии Зоммер участвовал в чемпионатах мира 2014, 2018 и 2022 годов, а также чемпионатах Европы 2016, 2020 и 2024 годов. На всех турнирах, кроме ЧМ-2014, он был основным вратарем команды.
🧤 12 years of excellence, reliability and always good vibes— 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) August 19, 2024
94x Danke, Merci, Grazie, Yann Sommer 🙏 pic.twitter.com/TafrCvcaiX
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