Голкипер Интера завершил карьеру в сборной Швейцарии

Голкипер миланского «Интера» Ян Зоммер принял решение завершить карьеру в сборной Швейцарии.

35-летний голкипер выступал за сборную Швейцарии с 2012 года, суммарно провел 94 матча – рекордный показатель среди вратарей в истории «крестоносцев». В 94 матчах он пропустил 92 гола и 33 раза отстоял «на ноль».

Со сборной Швейцарии Зоммер участвовал в чемпионатах мира 2014, 2018 и 2022 годов, а также чемпионатах Европы 2016, 2020 и 2024 годов. На всех турнирах, кроме ЧМ-2014, он был основным вратарем команды.

