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Лига наций
19 августа 2024, 14:24 |
187
0

Голкипер Интера завершил карьеру в сборной Швейцарии

Ян Зоммер сосредоточится на клубном футболе

19 августа 2024, 14:24 |
187
0
Голкипер Интера завершил карьеру в сборной Швейцарии
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Зоммер

Голкипер миланского «Интера» Ян Зоммер принял решение завершить карьеру в сборной Швейцарии.

35-летний голкипер выступал за сборную Швейцарии с 2012 года, суммарно провел 94 матча – рекордный показатель среди вратарей в истории «крестоносцев». В 94 матчах он пропустил 92 гола и 33 раза отстоял «на ноль».

Со сборной Швейцарии Зоммер участвовал в чемпионатах мира 2014, 2018 и 2022 годов, а также чемпионатах Европы 2016, 2020 и 2024 годов. На всех турнирах, кроме ЧМ-2014, он был основным вратарем команды.

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Ян Зоммер сборная Швейцарии по футболу завершение карьеры Интер Милан
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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