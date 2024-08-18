Левый Берег – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

18 августа проходит матч 3-го тура УПЛ 2024/25 между командами Левый Берег и Шахтер Донецк.

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Поединок проходит на одноименной арене хозяев. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

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Украинская Премьер-лига 2024/25. 3-й тур

Киев, 18 августа

Левый Берег – Шахтер – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)