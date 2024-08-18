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Премьер-лига
Левый берег
18.08.2024 18:00 – 41 0 : 0
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
18 августа 2024, 18:12 |
364
0

Левый Берег – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 3-го тура УПЛ 2024/25

18 августа 2024, 18:12 |
364
0
Левый Берег – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Шахтер

18 августа проходит матч 3-го тура УПЛ 2024/25 между командами Левый Берег и Шахтер Донецк.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на одноименной арене хозяев. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Украинская Премьер-лига 2024/25. 3-й тур

Киев, 18 августа

Левый Берег – Шахтер – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

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Левый Берег Киев Шахтер Донецк Левый Берег - Шахтер видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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