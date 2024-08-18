18.08.2024 18:00 – 41’ 0 : 0
Украина. Премьер лига18 августа 2024, 18:12 |
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Левый Берег – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 3-го тура УПЛ 2024/25
18 августа 2024, 18:12 |
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18 августа проходит матч 3-го тура УПЛ 2024/25 между командами Левый Берег и Шахтер Донецк.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Поединок проходит на одноименной арене хозяев. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
Украинская Премьер-лига 2024/25. 3-й тур
Киев, 18 августа
Левый Берег – Шахтер – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
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