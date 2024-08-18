Черные коты покусали сов из Шеффилда. Русин вышел на замену за Сандерленд
Хозяева поля отгрузили 4 мяча в ворота Шеффилд Уэнсдей
18 августа состоялся поединок 2-го тура Чемпионшипа, второго дивизиона чемпионата Англии.
Сандерленд одержал уверенную победу на командой Шеффилд Уэнсдей. Черные коты отгрузили 4 мяча в ворота сов (4:0).
Украинский форвард Назарий Русин вышел на замену за Сандерленд на 78-й минуте матча.
Черные коты набрали 6 очков после 2 матчей и входят вместе с Бернли и Уотфордом в группу лидеров.
Чемпионшип 2024/25
2-й тур, 18 августа
Сандерленд – Шеффилд Уэнсдей – 4:0
Голы: Сиркин, 11, Майенда, 15, 47, О'Нин, 24
Турнирная таблица
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