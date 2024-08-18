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Чемпионшип Англия
Сандерленд
18.08.2024 14:00 – FT 4 : 0
Шеффилд Уэнсдей
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Англия
18 августа 2024, 19:57 | Обновлено 18 августа 2024, 20:15
135
0

Черные коты покусали сов из Шеффилда. Русин вышел на замену за Сандерленд

Хозяева поля отгрузили 4 мяча в ворота Шеффилд Уэнсдей

18 августа 2024, 19:57 | Обновлено 18 августа 2024, 20:15
135
0
Черные коты покусали сов из Шеффилда. Русин вышел на замену за Сандерленд
Getty Images/Global Images Ukraine. Назарий Русин

18 августа состоялся поединок 2-го тура Чемпионшипа, второго дивизиона чемпионата Англии.

Сандерленд одержал уверенную победу на командой Шеффилд Уэнсдей. Черные коты отгрузили 4 мяча в ворота сов (4:0).

Украинский форвард Назарий Русин вышел на замену за Сандерленд на 78-й минуте матча.

Черные коты набрали 6 очков после 2 матчей и входят вместе с Бернли и Уотфордом в группу лидеров.

Чемпионшип 2024/25

2-й тур, 18 августа

Сандерленд – Шеффилд Уэнсдей – 4:0

Голы: Сиркин, 11, Майенда, 15, 47, О'Нин, 24

Турнирная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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