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  4. Русин сыграл за Сандерленд. Черные коты потерпели фиаско в Кубке лиги
Англия
14 августа 2024, 05:40 | Обновлено 14 августа 2024, 06:23
283
0

Русин сыграл за Сандерленд. Черные коты потерпели фиаско в Кубке лиги

13 августа состоялись поединки 1/64 финала Кубка английской лиги

14 августа 2024, 05:40 | Обновлено 14 августа 2024, 06:23
283
0
Русин сыграл за Сандерленд. Черные коты потерпели фиаско в Кубке лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Назарий Русин

13 августа состоялись поединки 1-го раунда (1/64 финала) Кубка английской лиги.

Украинский форвард Назарий Русин вышел в основном составе за Сандерленд и провел на поле 80 минут, после чего был заменен.

Черные коты потерпели фиаско в гостевом матче против Престона (0:2) и вылетели из Кубка лиги.

Оставшиеся матчи 1-го раунда и жеребьевка 2-го раунда пройдут вечером 14 августа.

Кубок английской лиги 2024/25

1-й раунд (1/64 финала), 13 августа

Престон – Сандерленд – 2:0

Голы: Ледсон, 37, Фрекьер, 70

Фото: Назарий Русин

Результаты матчей (Северная и Южная секции)

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Кубок английской лиги по футболу Престон Сандерленд Назарий Русин
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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