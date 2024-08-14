Русин сыграл за Сандерленд. Черные коты потерпели фиаско в Кубке лиги
13 августа состоялись поединки 1/64 финала Кубка английской лиги
13 августа состоялись поединки 1-го раунда (1/64 финала) Кубка английской лиги.
Украинский форвард Назарий Русин вышел в основном составе за Сандерленд и провел на поле 80 минут, после чего был заменен.
Черные коты потерпели фиаско в гостевом матче против Престона (0:2) и вылетели из Кубка лиги.
Оставшиеся матчи 1-го раунда и жеребьевка 2-го раунда пройдут вечером 14 августа.
Кубок английской лиги 2024/25
1-й раунд (1/64 финала), 13 августа
Престон – Сандерленд – 2:0
Голы: Ледсон, 37, Фрекьер, 70
Фото: Назарий Русин
Результаты матчей (Северная и Южная секции)
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