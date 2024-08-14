Русин сыграл за Сандерленд. Черные коты потерпели фиаско в Кубке лиги

13 августа состоялись поединки 1-го раунда (1/64 финала) Кубка английской лиги.

Украинский форвард Назарий Русин вышел в основном составе за Сандерленд и провел на поле 80 минут, после чего был заменен.

Черные коты потерпели фиаско в гостевом матче против Престона (0:2) и вылетели из Кубка лиги.

Оставшиеся матчи 1-го раунда и жеребьевка 2-го раунда пройдут вечером 14 августа.

Кубок английской лиги 2024/25

1-й раунд (1/64 финала), 13 августа

Престон – Сандерленд – 2:0

Голы: Ледсон, 37, Фрекьер, 70

Фото: Назарий Русин

Результаты матчей (Северная и Южная секции)