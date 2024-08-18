Джессика Пегула – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 августа состоится полуфинальный матч хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати (США).

6-я ракетка мира Джессика Пегула (США) сыграет против представительницы Испании Паулы Бадосы (WTA 37).

Поединок пройдет вторым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала встречи – 19:30 по Киеву.

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Это будет 3-я встреча теннисисток. Счет 2:0 в пользу Пегулы.

Победительница противостояния выйдет в финал, где сыграет против Арины Соболенко.

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