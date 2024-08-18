WTA18 августа 2024, 20:20 |
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Джессика Пегула – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати
18 августа 2024, 20:20 |
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18 августа состоится полуфинальный матч хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати (США).
6-я ракетка мира Джессика Пегула (США) сыграет против представительницы Испании Паулы Бадосы (WTA 37).
Поединок пройдет вторым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала встречи – 19:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 3-я встреча теннисисток. Счет 2:0 в пользу Пегулы.
Победительница противостояния выйдет в финал, где сыграет против Арины Соболенко.
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