18 августа состоялся матч 17-го тура чемпионата Казахстана между командами Шахтер Караганда и Ордабасы.

Поединок прошел на одноименном стадионе хозяев поля. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Украинский форвард Артем Беседин вышел на поле в стартовом составе и отыграл 82 минуты.

На 58-й Артем отметился забитым мячом. Для украинца это 3-й гол в текущем сезоне.

В матче приняли участие еще два представителя Украины в составе Ордабасы: Игорь Пластун (весь поединок) и Евгений Макаренко (вышел на 68-й).

Ордабасы после 14 сыгранных встреч идет на 3-м месте с 29 очками. Шахтер Караганда занимает последнее 13-е место с 8 пунктами.

Ранее Ордабасы вылетел из Лиги конференций, проиграв в третьем раунде квалификации Пюнику (0:1, 0:1).

ВИДЕО. А где был в матче с Пюником? Беседин забил в чемпионате Казахстана