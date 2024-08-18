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18 августа 2024, 18:57 | Обновлено 18 августа 2024, 19:42
815
1

ВИДЕО. А где был в матче с Пюником? Беседин забил в чемпионате Казахстана

Артем помог Ордабасы переиграть Шахтер Караганда в поединке 17-го тура

18 августа 2024, 18:57 | Обновлено 18 августа 2024, 19:42
815
1
ВИДЕО. А где был в матче с Пюником? Беседин забил в чемпионате Казахстана

18 августа состоялся матч 17-го тура чемпионата Казахстана между командами Шахтер Караганда и Ордабасы.

Поединок прошел на одноименном стадионе хозяев поля. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Украинский форвард Артем Беседин вышел на поле в стартовом составе и отыграл 82 минуты.

На 58-й Артем отметился забитым мячом. Для украинца это 3-й гол в текущем сезоне.

В матче приняли участие еще два представителя Украины в составе Ордабасы: Игорь Пластун (весь поединок) и Евгений Макаренко (вышел на 68-й).

Ордабасы после 14 сыгранных встреч идет на 3-м месте с 29 очками. Шахтер Караганда занимает последнее 13-е место с 8 пунктами.

Ранее Ордабасы вылетел из Лиги конференций, проиграв в третьем раунде квалификации Пюнику (0:1, 0:1).

ВИДЕО. А где был в матче с Пюником? Беседин забил в чемпионате Казахстана

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Serhii P.
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