ВИДЕО. Фиаско Беседина. Как три украинца опозорились в Ереване

15 августа состоялся ответный матч третьего раунда Лиги конференций 2024/25 между командами Пюник (Армения) и Ордабасы (Казахстан) [первый матч – 1:0].

Поединок прошел на стадионе имени Вазгена Саргсяна в Ереване. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

В составе казахстанского коллектива в этом поединке отыграли три украинца: Игорь Пластун (полный матч), Евгений Макаренко (полный матч) и Артем Беседин (вышел на 67-й).

Интересно, что Ордабасы в 2023 году выиграли чемпионат Казахстана и стартовали в еврокубках изначально в первом раунде квалификации Лиги чемпионов. Там украинцы и компания в матчевом противостоянии проиграли Петрокубу (0:1). В Q2 ЛК Ордабасы сумел пройти Дифферданж в серии пенальти, а теперь вылетел от Пюника (0:2).

Коллектив из Армении, за который играет один представитель Украины Антон Братков (капитан), в решающем раунде отбора ЛК 24/25 поборется против Целе из Словении.

Лига конференций 2024/25. Третий раунд квалификации

Ответный матч. 15 августа, Ереван

Пюник (Армения) – Ордабасы (Казахстан) – 1:0 [первый матч – 1:0]

Гол: Отубанджю, 66

Видеообзор матча: