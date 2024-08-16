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Лига конференций Квалификация
Пюник
15.08.2024 19:00 – FT 1 : 0
Ордабасы
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Лига конференций
16 августа 2024, 01:59 | Обновлено 16 августа 2024, 03:03
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0

Итоги Q3 Лиги конференций. Команда Беседина вылетела из еврокубков. Пары Q4

Казахстанский клуб Ордабасы второй раз проиграл Пюнику из Армении

16 августа 2024, 01:59 | Обновлено 16 августа 2024, 03:03
130
0
Итоги Q3 Лиги конференций. Команда Беседина вылетела из еврокубков. Пары Q4
ФК Ордабасы. Артем Беседин

Вечером 15 августа состоялись ответные матчи 3-го раунда квалификации (Q3) Лиги конференций 2024/25.

По их итогам определены пары 4-го раунда квалификации Лиги конференций.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Казахстанский клуб Ордабасы второй раз проиграл Пюнику из Армении (0:1 дома, 0:1 на выезде).

За команду из города Шымкент сыграли украинцы: Евгений Макаренко (сыграл весь матч), Игорь Пластун (весь матч, желтая карточка на 56-й минуте), Артем Беседин (вышел на замену на 67-й минуте, желтая карточка на 86-й минуте).

Украинец Антон Братков провел за Пюник весь матч с капитанской повязкой. Единственный гол, как и в первом матче, забил нигерийский легионер гостей Юсуф Отубанджо (на 66-й минуте).

Ордабасы вылетел из еврокубков, а Пюник сыграет в Q4 Лиги конференций против словенской команды Целе.

Лига конференций 2024/25

3-й раунд квалификации (Q3)

Ответные матчи, 15 августа

Пюник (Армения) – Ордабасы (Казахстан) – 1:0 [первый гол – 1:0]

Гол: Отубанджо, 66

Все результаты Q3 Лиги конференций

Пары Q4 Лиги конференций

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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