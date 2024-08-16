Итоги Q3 Лиги конференций. Команда Беседина вылетела из еврокубков. Пары Q4
Казахстанский клуб Ордабасы второй раз проиграл Пюнику из Армении
Вечером 15 августа состоялись ответные матчи 3-го раунда квалификации (Q3) Лиги конференций 2024/25.
По их итогам определены пары 4-го раунда квалификации Лиги конференций.
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Казахстанский клуб Ордабасы второй раз проиграл Пюнику из Армении (0:1 дома, 0:1 на выезде).
За команду из города Шымкент сыграли украинцы: Евгений Макаренко (сыграл весь матч), Игорь Пластун (весь матч, желтая карточка на 56-й минуте), Артем Беседин (вышел на замену на 67-й минуте, желтая карточка на 86-й минуте).
Украинец Антон Братков провел за Пюник весь матч с капитанской повязкой. Единственный гол, как и в первом матче, забил нигерийский легионер гостей Юсуф Отубанджо (на 66-й минуте).
Ордабасы вылетел из еврокубков, а Пюник сыграет в Q4 Лиги конференций против словенской команды Целе.
Лига конференций 2024/25
3-й раунд квалификации (Q3)
Ответные матчи, 15 августа
Пюник (Армения) – Ордабасы (Казахстан) – 1:0 [первый гол – 1:0]
Гол: Отубанджо, 66
Все результаты Q3 Лиги конференций
Пары Q4 Лиги конференций
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