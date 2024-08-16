Украинский хавбек Артем Фаворов забил решающий гол за Академию Пушкаша в 3-м раунде квалификации (Q3) Лиги конференций.

Украинец отличился голом со штрафного на 90+4 минуте в матче с Араратом-Арменией. А пропустил этот мяч украинский голкипер Даниил Кучер.

Ответный матч завершился вничью (3:3) после того, как Академия Пушкаша получила гандикап в первой игре (1:0).

Венгерский клуб благодаря голу Фаворова вышел в 4-й раунд квалификации Лиги конференций, где сыграет против итальянской Фиорентины.

Лига конференций 2024/25

3-й раунд квалификации (Q3). Ответные матчи, 15 августа

Академия Пушкаша (Венгрия) – Арарат-Армения (Армения) – 3:3 (первый матч – 1:0)

Голы: Надь, 8, 47, Фаворов, 90+4 – Серобян, 40, Арутюнян, 44, Дуарте, 85

ВИДЕО. Украинец забил решающий гол за Академию Пушкаша в Лиге конференций