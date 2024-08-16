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Лига конференций Квалификация
Пушкаш Академия
15.08.2024 22:00 – FT 3 : 3
Арарат-Армения
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
16 августа 2024, 00:37 | Обновлено 16 августа 2024, 01:01
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ВИДЕО. Украинец забил решающий гол за Академию Пушкаша в Лиге конференций

Фаворов отличился со штрафного на 90+4 мин в матче с Араратом-Арменией.

16 августа 2024, 00:37 | Обновлено 16 августа 2024, 01:01
419
0
ВИДЕО. Украинец забил решающий гол за Академию Пушкаша в Лиге конференций
ФК Академия Пушкаша. Артем Фаворов

Украинский хавбек Артем Фаворов забил решающий гол за Академию Пушкаша в 3-м раунде квалификации (Q3) Лиги конференций.

Украинец отличился голом со штрафного на 90+4 минуте в матче с Араратом-Арменией. А пропустил этот мяч украинский голкипер Даниил Кучер.

Ответный матч завершился вничью (3:3) после того, как Академия Пушкаша получила гандикап в первой игре (1:0).

Венгерский клуб благодаря голу Фаворова вышел в 4-й раунд квалификации Лиги конференций, где сыграет против итальянской Фиорентины.

Лига конференций 2024/25

3-й раунд квалификации (Q3). Ответные матчи, 15 августа

Академия Пушкаша (Венгрия) – Арарат-Армения (Армения) – 3:3 (первый матч – 1:0)

Голы: Надь, 8, 47, Фаворов, 90+4 – Серобян, 40, Арутюнян, 44, Дуарте, 85

ВИДЕО. Украинец забил решающий гол за Академию Пушкаша в Лиге конференций

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Артем Фаворов (Пушкаш Академия).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Jonathan Duarte (Арарат-Армения).
62’
Amos Nondi (Арарат-Армения) получает красную карточку.
47’
ГОЛ ! Мяч забил Жольт Надь (Пушкаш Академия).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Ованес Арутюнян (Арарат-Армения).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Серобян (Арарат-Армения).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Жольт Надь (Пушкаш Академия).
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Лига конференций Академия Пушкаша Арарат-Армения Артем Фаворов видео голов и обзор Даниил Кучер
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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