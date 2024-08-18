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Первая лига
Кудровка
18.08.2024 13:00 – FT 0 : 0
Диназ
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Украина. Первая лига
18 августа 2024, 19:23 | Обновлено 18 августа 2024, 19:31
297
0

Турнирная таблица Первой лиги. Кудровка и Диназ разошлись миром

18 августа состоялся один поединок 2-го тура Первой лиги чемпионата Украины

18 августа 2024, 19:23 | Обновлено 18 августа 2024, 19:31
297
0
Турнирная таблица Первой лиги. Кудровка и Диназ разошлись миром
ФК Диназ

18 августа состоялся один поединок 2-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Кудровка и Диназ Вышгород голов друг другу не забили и разошлись миром (0:0)

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Первая лига. 2-й тур, 18 августа

13:00. Кудровка – Диназ Вышгород – 0:0

Турнирная таблица

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Диназ Вышгород Кудровка
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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