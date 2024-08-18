Украина. Первая лига18 августа 2024, 19:23 | Обновлено 18 августа 2024, 19:31
297
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Турнирная таблица Первой лиги. Кудровка и Диназ разошлись миром
18 августа состоялся один поединок 2-го тура Первой лиги чемпионата Украины
18 августа 2024, 19:23 | Обновлено 18 августа 2024, 19:31
297
0
18 августа состоялся один поединок 2-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Кудровка и Диназ Вышгород голов друг другу не забили и разошлись миром (0:0)
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Первая лига. 2-й тур, 18 августа
13:00. Кудровка – Диназ Вышгород – 0:0
Турнирная таблица
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