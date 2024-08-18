Турнирная таблица Первой лиги. Кудровка и Диназ разошлись миром

18 августа состоялся один поединок 2-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Кудровка и Диназ Вышгород голов друг другу не забили и разошлись миром (0:0)

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Первая лига. 2-й тур, 18 августа

13:00. Кудровка – Диназ Вышгород – 0:0

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