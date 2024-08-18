Украина. Первая лига18 августа 2024, 12:10 | Обновлено 18 августа 2024, 12:16
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Кудровка – Диназ Вышгород. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 августа в 13:00 видеотрансляцию матча 2-го тура Первой лиги
18 августа 2024, 12:10 | Обновлено 18 августа 2024, 12:16
52
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18 августа проходит поединок 2-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
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Первая лига. 2-й тур, 18 августа
- 13:00. Кудровка – Диназ Вышгород
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13:00. Кудровка – Диназ Вышгород
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