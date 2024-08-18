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Первая лига
Кудровка
18.08.2024 13:00 - : -
Диназ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
18 августа 2024, 12:10 | Обновлено 18 августа 2024, 12:16
52
0

Кудровка – Диназ Вышгород. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 августа в 13:00 видеотрансляцию матча 2-го тура Первой лиги

18 августа 2024, 12:10 | Обновлено 18 августа 2024, 12:16
52
0
Кудровка – Диназ Вышгород. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 августа проходит поединок 2-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

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Первая лига. 2-й тур, 18 августа

  • 13:00. Кудровка – Диназ Вышгород

Турнирные таблицы

13:00. Кудровка – Диназ Вышгород

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Кудровка Диназ Вышгород чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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