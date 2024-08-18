Англия18 августа 2024, 19:05 | Обновлено 18 августа 2024, 19:12
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ВИДЕО. Холанд открыл счет в матче Ман Сити против Челси
Команды играют матч 1-го тура АПЛ на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне.
18 августа 2024, 19:05 | Обновлено 18 августа 2024, 19:12
625
0
18 августа проходит матч 1-го тура Английской Премьер-лиги между командами Челси и Манчестер Сити.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды играют на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне.
Форвард гостей Эрлинг Холанд открыл счет на 18-й минуте после передачи Бернарду Силвы.
Видео голов и лучшие моменты АПЛ – в Telegram на канале 100 минут АПЛ
ГОЛ! 0:1. Эрлинг Холанд, 18 мин
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