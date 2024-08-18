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Англия
18 августа 2024, 19:05 | Обновлено 18 августа 2024, 19:12
625
0

ВИДЕО. Холанд открыл счет в матче Ман Сити против Челси

Команды играют матч 1-го тура АПЛ на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне.

18 августа 2024, 19:05 | Обновлено 18 августа 2024, 19:12
625
0
ВИДЕО. Холанд открыл счет в матче Ман Сити против Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

18 августа проходит матч 1-го тура Английской Премьер-лиги между командами Челси и Манчестер Сити.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды играют на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне.

Форвард гостей Эрлинг Холанд открыл счет на 18-й минуте после передачи Бернарду Силвы.

Видео голов и лучшие моменты АПЛ – в Telegram на канале 100 минут АПЛ

ГОЛ! 0:1. Эрлинг Холанд, 18 мин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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