Хавбек Динамо признался, почему решил продолжить карьеру в Польше

Полузащитник Антон Царенко, права на которого принадлежат киевскому «Динамо», объяснил свое решение отправиться в аренду в гданьскую «Лехию»:

«Основными факторами при выборе этого клуба были игровое время и попытка своих сил в европейском чемпионате. Руководство «Динамо» предложило мне вариант с «Лехией» и я согласился.

Польская Экстракляса – это интересный и амбициозный чемпионат, который очень стремительно развивается и привлекает в свои клубы большое количество легионеров. Все команды навязывают свою игру и ведут борьбу за каждый зачетный балл.

В новом клубе я стремлюсь стать ведущим игроком команды, прогрессировать и расти, как футболист. С «Лехией» хотелось бы надежно закрепиться в высшем дивизионе».