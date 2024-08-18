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Польша
18 августа 2024, 12:27 | Обновлено 18 августа 2024, 12:32
1666
3

Хавбек Динамо признался, почему решил продолжить карьеру в Польше

Антон Царенко проведет сезон 2024/25 в гданьской «Лехии»

18 августа 2024, 12:27 | Обновлено 18 августа 2024, 12:32
1666
3
Хавбек Динамо признался, почему решил продолжить карьеру в Польше
ФК Лехия. Антон Царенко

Полузащитник Антон Царенко, права на которого принадлежат киевскому «Динамо», объяснил свое решение отправиться в аренду в гданьскую «Лехию»:

«Основными факторами при выборе этого клуба были игровое время и попытка своих сил в европейском чемпионате. Руководство «Динамо» предложило мне вариант с «Лехией» и я согласился.

Польская Экстракляса – это интересный и амбициозный чемпионат, который очень стремительно развивается и привлекает в свои клубы большое количество легионеров. Все команды навязывают свою игру и ведут борьбу за каждый зачетный балл.

В новом клубе я стремлюсь стать ведущим игроком команды, прогрессировать и расти, как футболист. С «Лехией» хотелось бы надежно закрепиться в высшем дивизионе».

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Антон Царенко Динамо Киев Лехия Гданьск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу чемпионат Польши по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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protasov_lyopu_dadaj
враньё
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+2
Strontium
Жаль. С его ростом получился бы отличный диверсант ДРГ.
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-1
Фанькин кот
5 лет за бугром отыграет, а там и гражданство одной из стран ЕС получит. А чё, вариант! Главное в дынамке суркисовой дурака валять и ни фига не играть, да все 5 лет по арендам по заграницам шляться.
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-2
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Теннис
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