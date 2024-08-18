18 августа состоится матч 1-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24 между командами Челси и Манчестер Сити.

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Поединок пройдет на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

В прошлом сезоне пенсионеры вместе с украинским вингером Михаилом Мудриком заняли итоговое 6-е место в таблице чемпионата Англии. Подопечные Жузепа Гвардиола стали чемпионами.

Неделей ранее Манчестер Сити успел выиграть первый трофей еще до старта сезона – Суперкубок Англии 2024.

Челси – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.