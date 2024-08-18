Челси – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1-го тура АПЛ 2023/24 18 августа в 18:30 по Киеву
18 августа состоится матч 1-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24 между командами Челси и Манчестер Сити.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.
В прошлом сезоне пенсионеры вместе с украинским вингером Михаилом Мудриком заняли итоговое 6-е место в таблице чемпионата Англии. Подопечные Жузепа Гвардиола стали чемпионами.
Неделей ранее Манчестер Сити успел выиграть первый трофей еще до старта сезона – Суперкубок Англии 2024.
Челси – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.
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