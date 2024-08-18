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WTA
18 августа 2024, 15:06 | Обновлено 18 августа 2024, 15:13
80
0

Катерина Байндл – Александра Крунич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала квалификации на турнире в Монтеррее

18 августа 2024, 15:06 | Обновлено 18 августа 2024, 15:13
80
0
Катерина Байндл – Александра Крунич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

18 августа украинская теннисистка Катерина Байндл (№294 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Монтеррее (Мексика).

В финале квалификации восьмая сеяная украинка сразится против Александры Крунич (№318 WTA). Время начала поединка – 19:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисисток, первую выиграла украинка.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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