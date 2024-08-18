Катерина Байндл – Александра Крунич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала квалификации на турнире в Монтеррее
18 августа украинская теннисистка Катерина Байндл (№294 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Монтеррее (Мексика).
В финале квалификации восьмая сеяная украинка сразится против Александры Крунич (№318 WTA). Время начала поединка – 19:00 по Киеву.
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Это будет 2-я встреча теннисисток, первую выиграла украинка.
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