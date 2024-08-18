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Брентфорд
18.08.2024 16:00 – FT 2 : 1
Кристал Пэлас
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Англия
18 августа 2024, 18:31 | Обновлено 18 августа 2024, 18:43
252
0

Скандальная победа Брентфорда. Рефери отменил гол, АПЛ признала ошибку?

Пчелы без Егора Ярмолюка одолели Кристал Пэлас со счетом 2:1

18 августа 2024, 18:31 | Обновлено 18 августа 2024, 18:43
252
0
Скандальная победа Брентфорда. Рефери отменил гол, АПЛ признала ошибку?
Getty Images/Global Images Ukraine

18 августа состоялся матч 1-го тура АПЛ 2024/25 между командами Брентфорд и Кристал Пэлас.

Поединок прошел на стадионе Брентфорд Комьюнити в Лондоне. Игра завершилась победой пчел со счетом 2:1.

Голами за хозяев отличились Брайан Мбеумо и Йоан Висса. Для гостей единственный мяч оформил защитник Брентфорда Этан Пиннок (автогол).

На 27-й минуте Эберечи Эзе якобы открыл счет в матче. Однако рефери отменил взятие ворот из-за фола во время атаки. Операционный центр АПЛ быстро объяснил в X (бывший Twitter), почему VAR не вмешался в ситуацию в спорном эпизоде:

❗️ Видео моменты смотрите в Telegram!

«Судья назначил штрафной удар Брентфорду за фол Хьюза на Коллинзе. Свисток прозвучал до того, как мяч вошел в ворота, поэтому VAR не может вмешаться, и решение судьи остается в силе», – идется в посте.

Украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк провел весь поединок на скамейке запасных.

АПЛ 2024/25. 1-й тур

Лондон, 18 августа

Брентфорд – Кристал Пэлас – 2:1

Голы: Мбеумо, 29, Висса, 76 – Пиннок, 56 (автогол)

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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