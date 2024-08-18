Скандальная победа Брентфорда. Рефери отменил гол, АПЛ признала ошибку?
Пчелы без Егора Ярмолюка одолели Кристал Пэлас со счетом 2:1
18 августа состоялся матч 1-го тура АПЛ 2024/25 между командами Брентфорд и Кристал Пэлас.
Поединок прошел на стадионе Брентфорд Комьюнити в Лондоне. Игра завершилась победой пчел со счетом 2:1.
Голами за хозяев отличились Брайан Мбеумо и Йоан Висса. Для гостей единственный мяч оформил защитник Брентфорда Этан Пиннок (автогол).
На 27-й минуте Эберечи Эзе якобы открыл счет в матче. Однако рефери отменил взятие ворот из-за фола во время атаки. Операционный центр АПЛ быстро объяснил в X (бывший Twitter), почему VAR не вмешался в ситуацию в спорном эпизоде:
❗️ Видео моменты смотрите в Telegram!
«Судья назначил штрафной удар Брентфорду за фол Хьюза на Коллинзе. Свисток прозвучал до того, как мяч вошел в ворота, поэтому VAR не может вмешаться, и решение судьи остается в силе», – идется в посте.
Украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк провел весь поединок на скамейке запасных.
АПЛ 2024/25. 1-й тур
Лондон, 18 августа
Брентфорд – Кристал Пэлас – 2:1
Голы: Мбеумо, 29, Висса, 76 – Пиннок, 56 (автогол)
#BRECRY – 26’— Premier League Match Centre (@PLMatchCentre) August 18, 2024
The referee awards a free-kick to Brentford for a foul by Hughes on Collins. The whistle was blown before the ball entered the goal, so VAR cannot intervene and the referee’s call stands.
It's great to be back 😍 pic.twitter.com/2Ynqm5CfDk— Brentford FC (@BrentfordFC) August 18, 2024
Our Premier League opener ends in defeat.#CPFC // #BRECRY pic.twitter.com/KmGnBUSygX— Crystal Palace F.C. (@CPFC) August 18, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-коуч «Пари Сен-Жермен» и «Челси» неожиданно переходит на работу с национальной командой
В канадском Квебеке состоялось шоу с участием украинского боксера