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Премьер-лига
Полесье
17.08.2024 15:30 – 45+ 0 : 1
Ингулец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
17 августа 2024, 15:28 | Обновлено 17 августа 2024, 16:19
1759
1

Полесье – Ингулец – 0:1. Текстовая трансляция матча. LIVE

Стенограмма матча 3-го тура чемпионата Украины по футболу сезона-2024/2025

17 августа 2024, 15:28 | Обновлено 17 августа 2024, 16:19
1759
1
Полесье – Ингулец – 0:1. Текстовая трансляция матча. LIVE
ФК Полесье Житомир

В субботу, 17 августа, состоится матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Полесье» Житомир и «Ингулец» Петрово.

Поединок пройдет в Житомире на поле Центрального городского стадиона. Начало – в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В рамках Украинской Премьер-лиги «Полесье» и «Ингулец» ранее еще не встречались.

В текущей таблице сезона команда из Житомира занимает 5-е место, имея 3 очка. У клуба из Петрово 1 пункт и 13-я позиция.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Ингулец», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Remark
Ставка: Полісся ітб 0.5
Прогноз: скоріш за все нічия 1:1 😔 
Коробка передач не заслуговує УПЛ.
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