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Англия
17 августа 2024, 17:28 | Обновлено 17 августа 2024, 17:30
473
0

Джеймс Милнер превзошел рекорд легенды Манчестер Юнайтед

Полузащитник «Брайтона» начал 23-й сезон в АПЛ

17 августа 2024, 17:28 | Обновлено 17 августа 2024, 17:30
473
0
Джеймс Милнер превзошел рекорд легенды Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Джеймс Милнер (слева)

Полузащитник «Брайтона» Джеймс Милнер вышел с первых минут в матче первого тура АПЛ против «Эвертона», установив новый рекорд АПЛ по количеству сезонов, в которых он принимал участие.

Отметим, что 38-летний игрок начал свой 23-й сезон в АПЛ. Милнер превзошел результат Райана Гиггза, который провел 22 сезона в АПЛ.

Также Джеймс стал самым возрастным игроком «Брайтона» в Премьер-лиге (38 лет, 226 дней).

Милнер дебютировал в лиге в сезоне-2002/03 в составе «Лидса». Также он играл за «Ньюкасл», «Суиндон Таун» (в аренде), «Астон Виллу», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

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Джеймс Милнер Райан Гиггз Английская Премьер-лига Брайтон
Владимир Клепач Источник: Squawka
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