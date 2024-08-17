Джеймс Милнер превзошел рекорд легенды Манчестер Юнайтед

Полузащитник «Брайтона» Джеймс Милнер вышел с первых минут в матче первого тура АПЛ против «Эвертона», установив новый рекорд АПЛ по количеству сезонов, в которых он принимал участие.

Отметим, что 38-летний игрок начал свой 23-й сезон в АПЛ. Милнер превзошел результат Райана Гиггза, который провел 22 сезона в АПЛ.

Также Джеймс стал самым возрастным игроком «Брайтона» в Премьер-лиге (38 лет, 226 дней).

Милнер дебютировал в лиге в сезоне-2002/03 в составе «Лидса». Также он играл за «Ньюкасл», «Суиндон Таун» (в аренде), «Астон Виллу», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».