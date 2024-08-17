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  4. Бывший игрок сборной Англии завершил карьеру в 32 года
Англия
17 августа 2024, 16:45 |
981
0

Бывший игрок сборной Англии завершил карьеру в 32 года

Фил Джонс на протяжении всей карьеры страдал от многочисленных травм

17 августа 2024, 16:45 |
981
0
Бывший игрок сборной Англии завершил карьеру в 32 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Фил Джонс

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс официально объявил о завершение карьеры.

32-летний защитник не играл с тех пор, как покинул Красных дьяволов по окончании сезона 2022-23.

Джонс, на счету которого 27 матчей за сборную Англии, перешел в «Юнайтед» из «Блэкберна» в 2011 году, но на протяжении всей своей карьеры страдал от многочисленных травм.

«Моя карьера закончилась раньше, чем мне хотелось бы. Но стакан наполовину полон. Я получил лицензию А и хочу выйти на поле и бросить себе вызов в тренерской работе. В конце концов, я хочу возглавить команду. Я полон решимости добиться этого.

Я сделал все возможное [чтобы вернуться], но столько реабилитаций, после которых я возвращался, не могли не сказаться на мне и моей семье», – сказал Фил.

За 12 лет работы в «Юнайтед» Джонс выиграл титул чемпиона Премьер-лиги в 2013 году в последнюю кампанию сэра Алекса Фергюсона в качестве менеджера.

Он также выиграл Кубок Англии в 2016 году, Кубок лиги и Лигу Европы в 2017 году и Суперкубок Англии в 2011 и 2013 годах.

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Фил Джонс завершение карьеры Манчестер Юнайтед
Владимир Клепач Источник: BBC
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