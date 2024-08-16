Арсенал – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1-го тура чемпионата Англии 17 августа в 17:00 по Киеву
В субботу, 17 августа, состоится матч 1-го тура Английской Премьер-лиги 2024/2025, в котором отношения выяснят «Арсенал» и «Вулверхэмптон».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет в Лондоне на «Эмирейтс Стэдиум». Время начала – 17:00 по Киеву.
По итогам предыдущего сезона «Арсенал» занял 2-е место в АПЛ, набрав 89 очков. «Вулверхэмптон» финишировал на 14-й позиции с 46 пунктами.
Видеотрансляция матча «Арсенал» – «Вулверхэмптон» будет доступна на Setanta Sports.
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