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Арсенал
17.08.2024 17:00 - : -
Вулверхэмптон
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Англия
16 августа 2024, 08:15 | Обновлено 16 августа 2024, 08:16
86
0

Арсенал – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го тура чемпионата Англии 17 августа в 17:00 по Киеву

16 августа 2024, 08:15 | Обновлено 16 августа 2024, 08:16
86
0
Арсенал – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 17 августа, состоится матч 1-го тура Английской Премьер-лиги 2024/2025, в котором отношения выяснят «Арсенал» и «Вулверхэмптон».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет в Лондоне на «Эмирейтс Стэдиум». Время начала – 17:00 по Киеву.

По итогам предыдущего сезона «Арсенал» занял 2-е место в АПЛ, набрав 89 очков. «Вулверхэмптон» финишировал на 14-й позиции с 46 пунктами.

Видеотрансляция матча «Арсенал» – «Вулверхэмптон» будет доступна на Setanta Sports.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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