В субботу, 17 августа, состоится матч 1-го тура Английской Премьер-лиги 2024/2025, в котором отношения выяснят «Арсенал» и «Вулверхэмптон».

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Поединок пройдет в Лондоне на «Эмирейтс Стэдиум». Время начала – 17:00 по Киеву.

По итогам предыдущего сезона «Арсенал» занял 2-е место в АПЛ, набрав 89 очков. «Вулверхэмптон» финишировал на 14-й позиции с 46 пунктами.

Видеотрансляция матча «Арсенал» – «Вулверхэмптон» будет доступна на Setanta Sports.