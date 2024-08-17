17 августа на «Эмирейтс» пройдет матч 1-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Арсенал» встретится с «Вулверхэмптон». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Арсенал

Команда наконец-то начала выходить из тени мсье Венгера. Артета тут пережил тоже самые разные времена и диаметральные оценки своей работы как менеджера. Но вот уже дважды именно его канониры становятся фактически единственными соперниками для Манчестер Сити. А вариант красно-белых образца 2023/2024 эксперты называли по-настоящему чемпионским... Вот только и в прошлом, и в позапрошлом сезоне Микель приходил к финишу, дыша в затылок своему учителю и другу, Гвардиоле. Сейчас испанец получил нового недешевого защитника, Калафьори, но при этом сага вокруг Осимхена ожидаемо затянулась. С другой стороны, в контрольных поединках многое получалось, и в целом коллектив и дальше, без ушедших Смит-Роу и эль-Ненни, смотрится крайне боеспособно.

Вулверхэмптон

Клуб год назад, прямо перед стартом сезона, вдруг остался без менеджера. Юлен Лопетеги, до этого спасший волков от вылета, не смог убедить руководство не распродавать основных игроков, и сам подал в отставку. Благо, что Гари о'Нил оказался более рискованным менеджером, и принял должность. В итоге у него получилось пройти с Вулвз сезон достаточно ровно, все время держась среди середняков, периодически выдавая статусные победы и в итоге финишировав на 14-й позиции. При этом в межсезонье ушел только Килмэн. При этом состав пополнили Ларсен (арендовали за 3 миллиона нападающего с 13 голами в прошлой Примере), Педро Лиму, которого сравнивают с самим Кафу и, конечно же, очередного португальца - вингера Браги Гомеша.

Статистика личных встреч

У Вулвз после возвращения из Чемпионшипа была слава грозы авторитетов. Но последние 6 очных встреч побеждали исключительно канониры.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут борьбы со стороны гостей. Артета понимает, что чемпионская гонка начинается сразу, и каждое очко ценно. Его подопечные обыграют середняка дома с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,63).