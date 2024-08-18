17.08.2024 17:00 – FT 2 : 0
Англия18 августа 2024, 04:22 | Обновлено 18 августа 2024, 05:02
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Арсенал – Вулверхэмптон – 2:0. Канониры дважды выстрелили по волкам. Видео
Голы Хаверца и Сака принесли команде Зинченко спокойную победу
18 августа 2024, 04:22 | Обновлено 18 августа 2024, 05:02
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Состоялся матч 2 тура Английской Премьер-лиги. Лондонский «Арсенал», за который играет украинец Александр Зинченко, спокойно выиграл у «Вулверхэмптона» со счетом 2:0. Голы забивали Хаверц и Сака, Зинченко вышел в основе и отыграл 69 минут.
Английская Премьер-лига. 2 тур
Арсенал – Вулверхэмптон – 2:0
Голы: Хаверц, 25, Сака, 74
Арсенал: Рая, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко (Тимбер, 69), Эдегор, Партей, Райс (Жезус, 85), Гаверц, Сака (Троссард, 80), Мартинелли
События матча
74’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Арсенал).
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