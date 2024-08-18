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Арсенал
17.08.2024 17:00 – FT 2 : 0
Вулверхэмптон
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Англия
18 августа 2024, 04:22 | Обновлено 18 августа 2024, 05:02
237
0

Арсенал – Вулверхэмптон – 2:0. Канониры дважды выстрелили по волкам. Видео

Голы Хаверца и Сака принесли команде Зинченко спокойную победу

18 августа 2024, 04:22 | Обновлено 18 августа 2024, 05:02
237
0
Арсенал – Вулверхэмптон – 2:0. Канониры дважды выстрелили по волкам. Видео
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч 2 тура Английской Премьер-лиги. Лондонский «Арсенал», за который играет украинец Александр Зинченко, спокойно выиграл у «Вулверхэмптона» со счетом 2:0. Голы забивали Хаверц и Сака, Зинченко вышел в основе и отыграл 69 минут.

Английская Премьер-лига. 2 тур

Арсенал – Вулверхэмптон – 2:0

Голы: Хаверц, 25, Сака, 74

Арсенал: Рая, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко (Тимбер, 69), Эдегор, Партей, Райс (Жезус, 85), Гаверц, Сака (Троссард, 80), Мартинелли

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Арсенал).
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Вулверхэмптон Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Букайо Сака Арсенал - Вулверхэмптон Кай Хаверц видео голов и обзор
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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