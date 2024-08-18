Арсенал – Вулверхэмптон – 2:0. Канониры дважды выстрелили по волкам. Видео

Состоялся матч 2 тура Английской Премьер-лиги. Лондонский «Арсенал», за который играет украинец Александр Зинченко, спокойно выиграл у «Вулверхэмптона» со счетом 2:0. Голы забивали Хаверц и Сака, Зинченко вышел в основе и отыграл 69 минут.

Английская Премьер-лига. 2 тур

Арсенал – Вулверхэмптон – 2:0

Голы: Хаверц, 25, Сака, 74

Арсенал: Рая, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко (Тимбер, 69), Эдегор, Партей, Райс (Жезус, 85), Гаверц, Сака (Троссард, 80), Мартинелли