Тренер Зари: «Внесли изменения и второй тайм показал, что это сработало»
Юрий Коваль – о матче с «Александрией»
Тренер луганской «Зари» Юрий Коваль поделился эмоциями после проигрыша в 3-м туре УПЛ от «Александрии» (1:2).
- Была боевая игра равных команд. «Александрия» хорошо реализовала собственные моменты. У нас, к сожалению, сегодня не все получилось, что задумывали. Есть новые игроки, отсюда – проблемы в обороне из-за коммуникации. Нужно время, чтобы наладить коммуникацию, взаимодействия и адаптироваться ребятам.
Спасибо команде за то, что бились до конца.
- Первый тайм вы проиграли, второй выиграли. Какие были коррективы в перерыве?
- Мы видели, какие игроки действовали не так, как мы договаривались. Тщательно готовились к «Александрии». Это очень хорошая команда с грамотным тренером. Внесли изменения и второй тайм показал, что это сработало. К сожалению, количество не перешло в качество.
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