Опытный хавбек Полесья находится в поисках нового клуба
Игрок пока не определился со своим будущим
Опытный полузащитник «Полесья» Василий Грицук этим летом должен был выступать за «Звягель» в Первой лиге, однако клуб прекратил существование.
В комментарии Sport.ua футболист рассказал, что пока находится на контракте с «Полесьем», но рассматривает варианты от других клубов.
- Василий, вы должны были играть за «Звягель», но клуб прекратил существование. Какие ваши планы?
- Если честно, то сам еще не решил, какие мои планы.
- Вы на контракте с «Полесьем», или разорвали?
- Нет, контракт с «Полесьем» еще продолжает действовать.
- Есть ли какие-то варианты продолжения карьеры?
- Есть некоторые приглашения, но время покажет, – сказал футболист.
Грицук стал игроком «Полесья» в 2021 году. За это время провел за житомирскую команду 73 матча, забил 14 мячей и сделал 8 ассистов.
Отметим, что контракт 36-летнего хавбека с «Полесьем» действует до 30 июня 2025 года.
Ранее мы сообщали, что 7 августа в 15:30 состоится матч 3 тура Украинской Премьер-лиги «Полесье» – «Ингулец».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Испанский теннисист просто уничтожил свою ракетку
Полузащитник Владимир Шепелев находится в системе Динамо с 2010 года