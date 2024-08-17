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Украина. Премьер лига
17 августа 2024, 17:07 | Обновлено 17 августа 2024, 17:36
1095
0

Опытный хавбек Полесья находится в поисках нового клуба

Игрок пока не определился со своим будущим

17 августа 2024, 17:07 | Обновлено 17 августа 2024, 17:36
1095
0
Опытный хавбек Полесья находится в поисках нового клуба
ФК Полесье. Василий Грицук

Опытный полузащитник «Полесья» Василий Грицук этим летом должен был выступать за «Звягель» в Первой лиге, однако клуб прекратил существование.

В комментарии Sport.ua футболист рассказал, что пока находится на контракте с «Полесьем», но рассматривает варианты от других клубов.

- Василий, вы должны были играть за «Звягель», но клуб прекратил существование. Какие ваши планы?
- Если честно, то сам еще не решил, какие мои планы.

- Вы на контракте с «Полесьем», или разорвали?
- Нет, контракт с «Полесьем» еще продолжает действовать.

- Есть ли какие-то варианты продолжения карьеры?
- Есть некоторые приглашения, но время покажет, – сказал футболист.

Грицук стал игроком «Полесья» в 2021 году. За это время провел за житомирскую команду 73 матча, забил 14 мячей и сделал 8 ассистов.

Отметим, что контракт 36-летнего хавбека с «Полесьем» действует до 30 июня 2025 года.

Ранее мы сообщали, что 7 августа в 15:30 состоится матч 3 тура Украинской Премьер-лиги «Полесье» – «Ингулец».

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инсайд Полесье Житомир Украинская Премьер-лига Звягель Первая лига Украины Василий Грицук
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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