Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Ингулец
Украина. Премьер лига
17 августа 2024, 07:51 | Обновлено 17 августа 2024, 08:05
158
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Ингулец

Смотрите 17 августа в 15:30 видеотрансляцию матча 3-го тура УПЛ

17 августа 2024, 07:51 | Обновлено 17 августа 2024, 08:05
158
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Ингулец
УПЛ

17 августа в 15:30 состоится матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Полесье» Житомир и «Ингулец» Петрово сыграют в Житомире на центральном стадионе города.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Главным судьей матча будет работать Александр Каленов (Хмельницкий)

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Ингулец

Видеотрансляция матча проводится на телеканале УПЛ-ТБ, который доступен на ОТТ-платформах и в кабельных сетях Киевстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.

GG.BET
Завершить поставку Завершить поставку
По теме:
Хочет не только Интер. Ванат заинтересовал еще один европейский клуб
Полесье – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Александрия
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Ингулец Полесье - Ингулец где смотреть
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Реакция Алькараса на проигрыш мужу Свитолиной
Теннис | 16 августа 2024, 22:24 1
ВИДЕО. Реакция Алькараса на проигрыш мужу Свитолиной
ВИДЕО. Реакция Алькараса на проигрыш мужу Свитолиной

Испанский теннисист просто уничтожил свою ракетку

Полесье – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 17 августа 2024, 06:14 0
Полесье – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Полесье – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Покусают ли «волки» «казаков»?

Шовковскому он не нужен? Опытный хавбек может покинуть Динамо
Футбол | 16.08.2024, 20:55
Шовковскому он не нужен? Опытный хавбек может покинуть Динамо
Шовковскому он не нужен? Опытный хавбек может покинуть Динамо
Арсенал – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 17.08.2024, 07:01
Арсенал – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Арсенал – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Источник: есть подозрения на договорной матч с участием Металлиста 1925
Футбол | 16.08.2024, 19:35
Источник: есть подозрения на договорной матч с участием Металлиста 1925
Источник: есть подозрения на договорной матч с участием Металлиста 1925
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Магучих сделала солидный донат на ВСУ. Сколько перечислила чемпионка?
Магучих сделала солидный донат на ВСУ. Сколько перечислила чемпионка?
16.08.2024, 08:30 6
Другие виды
ВИДЕО. Гол Тете и дикая серия пенальти. Легендарный клуб победил в супершоу
ВИДЕО. Гол Тете и дикая серия пенальти. Легендарный клуб победил в супершоу
16.08.2024, 02:19 2
Футбол
Первая ракетка мира остановила Костюк на большом турнире в Цинциннати
Первая ракетка мира остановила Костюк на большом турнире в Цинциннати
16.08.2024, 20:40 31
Теннис
Драма в Лиге конференций. 3 красных карточки и победный гол на 90+18 минуте
Драма в Лиге конференций. 3 красных карточки и победный гол на 90+18 минуте
16.08.2024, 00:19 10
Футбол
Теперь все силы – на Бетис. Кривбасс проиграл второй матч Виктории Пльзень
Теперь все силы – на Бетис. Кривбасс проиграл второй матч Виктории Пльзень
15.08.2024, 21:53 129
Футбол
Тренер Дэвиса назвал истинную причину отказа Ломаченко от боя
Тренер Дэвиса назвал истинную причину отказа Ломаченко от боя
16.08.2024, 10:12
Бокс
ВИДЕО. Фиаско Беседина. Как три украинца опозорились в Ереване
ВИДЕО. Фиаско Беседина. Как три украинца опозорились в Ереване
16.08.2024, 05:39 6
Футбол
Вернидуб прокомментировал вылет Кривбасса в квалификации Лиги Европы
Вернидуб прокомментировал вылет Кривбасса в квалификации Лиги Европы
15.08.2024, 22:17 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем