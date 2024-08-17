Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Ингулец
Смотрите 17 августа в 15:30 видеотрансляцию матча 3-го тура УПЛ
17 августа в 15:30 состоится матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги.
«Полесье» Житомир и «Ингулец» Петрово сыграют в Житомире на центральном стадионе города.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Главным судьей матча будет работать Александр Каленов (Хмельницкий)
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Ингулец
Видеотрансляция матча проводится на телеканале УПЛ-ТБ, который доступен на ОТТ-платформах и в кабельных сетях Киевстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.
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