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Премьер-лига
Полесье
17.08.2024 15:30 - : -
Ингулец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
17 августа 2024, 07:37 | Обновлено 17 августа 2024, 08:03
54
0

Полесье – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 августа в 15:30 видеотрансляцию матча 3-го тура УПЛ

17 августа 2024, 07:37 | Обновлено 17 августа 2024, 08:03
54
0
Полесье – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

17 августа в 15:30 пройдет матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Полесье» Житомир и «Ингулец» Петрово.

Команды встретятся в Житомире на центральном стадионе города.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет главный судья Александр Каленов (Хмельницкий)

Полесье – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится на телеканале УПЛ-ТБ, который доступен на ОТТ-платформах и в кабельных сетях Киевстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.

📺 Видеотрансляция

Студия к матчу

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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