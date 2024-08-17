Полесье – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 17 августа в 15:30 видеотрансляцию матча 3-го тура УПЛ
17 августа в 15:30 пройдет матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Полесье» Житомир и «Ингулец» Петрово.
Команды встретятся в Житомире на центральном стадионе города.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет главный судья Александр Каленов (Хмельницкий)
Полесье – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча проводится на телеканале УПЛ-ТБ, который доступен на ОТТ-платформах и в кабельных сетях Киевстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.
Студия к матчу
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