Украина. Премьер лига17 августа 2024, 18:08 | Обновлено 17 августа 2024, 18:12
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ВИДЕО. На первой минуте! Карпаты забили Динамо быстрый гол
Неожиданный старт для киевлян
17 августа 2024, 18:08 | Обновлено 17 августа 2024, 18:12
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В матче 3-го тура чемпионата Украины между Карпатами и Динамо гости пропустили уже на 42-й секунде. Киевлян огорчил игрок Шахтера Олег Очеретько, который выступает за львовскую команду на правах аренды.
Очеретько замкнул передачу Евгения Подлепенца, который здорово сыграл на правом фланге.
Киевляне приехали во Львов с тремя пунктами после одного матча. У их соперника 4 очка после двух встреч.
Читайте также:Карпаты – Динамо Киев – 1:0. Текстовая трансляция. LIVE
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