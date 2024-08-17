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Украина. Премьер лига
17 августа 2024, 18:08 | Обновлено 17 августа 2024, 18:12
4293
1

ВИДЕО. На первой минуте! Карпаты забили Динамо быстрый гол

Неожиданный старт для киевлян

17 августа 2024, 18:08 | Обновлено 17 августа 2024, 18:12
4293
1
ВИДЕО. На первой минуте! Карпаты забили Динамо быстрый гол
ФК Карпаты

В матче 3-го тура чемпионата Украины между Карпатами и Динамо гости пропустили уже на 42-й секунде. Киевлян огорчил игрок Шахтера Олег Очеретько, который выступает за львовскую команду на правах аренды.

Очеретько замкнул передачу Евгения Подлепенца, который здорово сыграл на правом фланге.

Киевляне приехали во Львов с тремя пунктами после одного матча. У их соперника 4 очка после двух встреч.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Карпаты - Динамо Олег Очеретько
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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kropyva
А відео де, дибіли !!!
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