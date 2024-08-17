ВИДЕО. На первой минуте! Карпаты забили Динамо быстрый гол

В матче 3-го тура чемпионата Украины между Карпатами и Динамо гости пропустили уже на 42-й секунде. Киевлян огорчил игрок Шахтера Олег Очеретько, который выступает за львовскую команду на правах аренды.

Очеретько замкнул передачу Евгения Подлепенца, который здорово сыграл на правом фланге.

Киевляне приехали во Львов с тремя пунктами после одного матча. У их соперника 4 очка после двух встреч.