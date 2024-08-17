Карпаты – Динамо. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 17 августа, «Карпаты» в матче третьего тура УПЛ сезона 2024/2025 проведут матч против киевского «Динамо». Начало матча – в 18:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Карпаты»: 35.Кемкин, 11.Мирошниченко, 3.Адамюк, 4.Бабогло (К), 28.Полегенько, 23.Альварес, 20.Очеретько, 8.Чачуа, 26.Костенко, 7.Подлепенец, 10.Невес.

«Динамо»: 1.Бущан (К) – 24.Тымчик, 40.Биловар, 32.Михавко, 2.Вивчаренко – 17.Лонвейк, 18.Андриевский – 9.Волошин, 76.Пихалёнок, 22.Кабаев – 11.Ванат.