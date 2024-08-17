Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты – Динамо. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
17 августа 2024, 17:07 | Обновлено 17 августа 2024, 17:17
2975
0

Карпаты – Динамо. Стали известны стартовые составы

Команды сыграют в третьем туре УПЛ

17 августа 2024, 17:07 | Обновлено 17 августа 2024, 17:17
2975
0
Карпаты – Динамо. Стали известны стартовые составы
ФК Динамо

Сегодня, 17 августа, «Карпаты» в матче третьего тура УПЛ сезона 2024/2025 проведут матч против киевского «Динамо». Начало матча – в 18:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Карпаты»: 35.Кемкин, 11.Мирошниченко, 3.Адамюк, 4.Бабогло (К), 28.Полегенько, 23.Альварес, 20.Очеретько, 8.Чачуа, 26.Костенко, 7.Подлепенец, 10.Невес.

«Динамо»: 1.Бущан (К) – 24.Тымчик, 40.Биловар, 32.Михавко, 2.Вивчаренко – 17.Лонвейк, 18.Андриевский – 9.Волошин, 76.Пихалёнок, 22.Кабаев – 11.Ванат.

По теме:
Без победителей и проигравших. Полесье и Ингулец в Житомире разошлись миром
Опытный хавбек Полесья находится в поисках нового клуба
Тренер Зари: «Внесли изменения и второй тайм показал, что это сработало»
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Карпаты - Динамо стартовые составы
Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Карпаты – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 17 августа 2024, 08:02 83
Карпаты – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Карпаты – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Львовяне – новички сезона, но вторые в таблице, а значит, весьма амбициозны

Первая ракетка мира остановила Костюк на большом турнире в Цинциннати
Теннис | 16 августа 2024, 20:40 31
Первая ракетка мира остановила Костюк на большом турнире в Цинциннати
Первая ракетка мира остановила Костюк на большом турнире в Цинциннати

Ига Свёнтек снова обыграла Марту в двух сетах

Таблица коэффициентов. Украина сократила отставание от Хорватии
Футбол | 17.08.2024, 13:35
Таблица коэффициентов. Украина сократила отставание от Хорватии
Таблица коэффициентов. Украина сократила отставание от Хорватии
Ливерпуль одержал победу в матче против новичка АПЛ
Футбол | 17.08.2024, 16:42
Ливерпуль одержал победу в матче против новичка АПЛ
Ливерпуль одержал победу в матче против новичка АПЛ
Источник: есть подозрения на договорной матч с участием Металлиста 1925
Футбол | 16.08.2024, 19:35
Источник: есть подозрения на договорной матч с участием Металлиста 1925
Источник: есть подозрения на договорной матч с участием Металлиста 1925
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Гол Тете и дикая серия пенальти. Легендарный клуб победил в супершоу
ВИДЕО. Гол Тете и дикая серия пенальти. Легендарный клуб победил в супершоу
16.08.2024, 02:19 2
Футбол
Драма в Лиге конференций. 3 красных карточки и победный гол на 90+18 минуте
Драма в Лиге конференций. 3 красных карточки и победный гол на 90+18 минуте
16.08.2024, 00:19 10
Футбол
ВИДЕО. Фиаско Беседина. Как три украинца опозорились в Ереване
ВИДЕО. Фиаско Беседина. Как три украинца опозорились в Ереване
16.08.2024, 05:39 15
Футбол
Муж Свитолиной вслед за Элиной вылетел из престижного турнира в Цинциннати
Муж Свитолиной вслед за Элиной вылетел из престижного турнира в Цинциннати
17.08.2024, 04:12 1
Теннис
Партизаны снова в пролете. Сербы в большинстве обломались и в Лиге Европы
Партизаны снова в пролете. Сербы в большинстве обломались и в Лиге Европы
16.08.2024, 03:59 3
Футбол
Тренер Жироны оценил первый официальный матч команды без Довбика
Тренер Жироны оценил первый официальный матч команды без Довбика
16.08.2024, 09:23
Футбол
Победа Монфиса не вдохновила. Свитолина проиграла Соболенко в Цинциннати
Победа Монфиса не вдохновила. Свитолина проиграла Соболенко в Цинциннати
16.08.2024, 23:41 30
Теннис
Вацко назвал игрока Динамо, которому нужно уйти из клуба
Вацко назвал игрока Динамо, которому нужно уйти из клуба
15.08.2024, 16:16 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем