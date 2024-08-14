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Украина. Премьер лига14 августа 2024, 09:35 | Обновлено 14 августа 2024, 09:38
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Карпаты – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Игра 3-го УПЛ тура начнется 17 августа в 18:30
14 августа 2024, 09:35 | Обновлено 14 августа 2024, 09:38
279
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В субботу, 17 августа, состоится матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся львовские «Карпаты» и киевское «Динамо».
Игра пройдет во Львове на поле стадиона «Украина», начало – в 18:00.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
В турнирной таблице УПЛ «Карпаты» занимают 2-е место, имея в активе 4 очка. У «Динамо» 3 пункта и 7-я позицияю.
Посмотреть матч «Карпаты» – «Динамо» можно будет на телеканале УПЛ ТВ.
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