Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Карпаты Львов
17.08.2024 18:00 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
14 августа 2024, 09:35 | Обновлено 14 августа 2024, 09:38
279
0

Карпаты – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Игра 3-го УПЛ тура начнется 17 августа в 18:30

14 августа 2024, 09:35 | Обновлено 14 августа 2024, 09:38
279
0
Карпаты – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Карпаты Львов

В субботу, 17 августа, состоится матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся львовские «Карпаты» и киевское «Динамо».

Игра пройдет во Львове на поле стадиона «Украина», начало – в 18:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

В турнирной таблице УПЛ «Карпаты» занимают 2-е место, имея в активе 4 очка. У «Динамо» 3 пункта и 7-я позицияю.

Посмотреть матч «Карпаты» – «Динамо» можно будет на телеканале УПЛ ТВ.

📺 Видеотрансляция
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Будь реалистом, требуй невозможного
Шевченко оценил значимость победы Динамо над Рейнджерсом
ФОТО. Срна отреагировал на победу Динамо в матче против Рейнджерс
Карпаты - Динамо смотреть онлайн Украинская Премьер-лига Карпаты Львов Динамо Киев чемпионат Украины по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Промоутер Фьюри рассказал, почему Тайсон не нокаутировал Усика в 8-м раунде
Бокс | 13 августа 2024, 11:48 0
Промоутер Фьюри рассказал, почему Тайсон не нокаутировал Усика в 8-м раунде
Промоутер Фьюри рассказал, почему Тайсон не нокаутировал Усика в 8-м раунде

Британский боксер изменил поведение после удара в нос

С кем сыграет Динамо? Итоги 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 14 августа 2024, 06:23 24
С кем сыграет Динамо? Итоги 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
С кем сыграет Динамо? Итоги 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

Киевляне сыграют в Q4 против австрийского РБ Зальцбург

Игра в большинстве и результативные замены. Динамо обыграло Рейнджерс
Футбол | 13.08.2024, 23:41
Игра в большинстве и результативные замены. Динамо обыграло Рейнджерс
Игра в большинстве и результативные замены. Динамо обыграло Рейнджерс
КЛЕМАН: «Это удаление – самое ужасное судейское решение, которое я видел»
Футбол | 14.08.2024, 06:45
КЛЕМАН: «Это удаление – самое ужасное судейское решение, которое я видел»
КЛЕМАН: «Это удаление – самое ужасное судейское решение, которое я видел»
Реал Мадрид – Аталанта. Прогноз и анонс на матч за Суперкубок УЕФА
Футбол | 14.08.2024, 06:33
Реал Мадрид – Аталанта. Прогноз и анонс на матч за Суперкубок УЕФА
Реал Мадрид – Аталанта. Прогноз и анонс на матч за Суперкубок УЕФА
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рейнджерс – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Рейнджерс – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
13.08.2024, 18:30 140
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Я видел и красные карточки похуже в своей карьере»
ШОВКОВСКИЙ: «Я видел и красные карточки похуже в своей карьере»
14.08.2024, 01:00 10
Футбол
Стало известно, почему в конце матча Шахтер – Полесье началась драка
Стало известно, почему в конце матча Шахтер – Полесье началась драка
12.08.2024, 10:43 13
Футбол
Беленюк рассказал, почему не пожал руку Гутцайту на встрече олимпийцев
Беленюк рассказал, почему не пожал руку Гутцайту на встрече олимпийцев
13.08.2024, 17:03
Олимпийские игры
Манчестер Сити грозит вылет из Английской Премьер-лиги. Что случилось?
Манчестер Сити грозит вылет из Английской Премьер-лиги. Что случилось?
13.08.2024, 09:23 17
Футбол
Реванш Костюк, доминирование американок, сенсационный титул австралийца
Реванш Костюк, доминирование американок, сенсационный титул австралийца
13.08.2024, 13:05
Теннис
Буткевич признался, что сказал Срна после поражения Шахтера от Полесья
Буткевич признался, что сказал Срна после поражения Шахтера от Полесья
12.08.2024, 12:58 5
Футбол
Странно проигранный сет. Свитолина не без проблем стартовала в Цинциннати
Странно проигранный сет. Свитолина не без проблем стартовала в Цинциннати
14.08.2024, 04:21 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем