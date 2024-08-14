Карпаты – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 17 августа, состоится матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся львовские «Карпаты» и киевское «Динамо».

Игра пройдет во Львове на поле стадиона «Украина», начало – в 18:00.

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В турнирной таблице УПЛ «Карпаты» занимают 2-е место, имея в активе 4 очка. У «Динамо» 3 пункта и 7-я позицияю.

Посмотреть матч «Карпаты» – «Динамо» можно будет на телеканале УПЛ ТВ.