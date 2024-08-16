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  4. Шовковскому он не нужен? Опытный хавбек может покинуть Динамо
Украина. Премьер лига
16 августа 2024, 20:55 | Обновлено 16 августа 2024, 21:18
3821
3

Шовковскому он не нужен? Опытный хавбек может покинуть Динамо

Полузащитник Владимир Шепелев находится в системе Динамо с 2010 года

16 августа 2024, 20:55 | Обновлено 16 августа 2024, 21:18
3821
3
Шовковскому он не нужен? Опытный хавбек может покинуть Динамо
ФК Динамо. Владимир Шепелев

Центральный хавбек «Динамо» Владимир Шепелев может вскоре покинуть столичную команду.

Главный тренер Динамо Александр Шовковский готов попрощаться с опытным полузащитником. В Динамо активно ищут новый клуб для 27-летнего хавбека в Польше, Израиле, Бельгии и Нидерландах.

Рассматриваются различные варианты – как аренда с правом выкупа, так и прямая продажа. Усложняет поиски нового места работы высокая зарплата полузащитника.

Контракт Владимира с динамовским клубом действует до 31 декабря 2025 года. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 1,8 млн евро.

Шепелев находится в системе Динамо с 2010 года. В минувшем сезоне он провел 21 матч УПЛ и забил 2 гола.

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Владимир Шепелев Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Александр Шовковский
Николай Степанов Источник: Футбол 24
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Xzibit11
Правильно, на выход
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+6
fedd1979
Абсолютний статист
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+3
Pavel_i_CO
Чистка складу, особливо центра поля - це нормально, при такій кількості гравців на цій позиції. Царенко ще молодий пацан, через рік повернеться з оренди, ну а Щепелєву треба шукати повноцінний новий клуб. 
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+3
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