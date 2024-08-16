Шовковскому он не нужен? Опытный хавбек может покинуть Динамо
Полузащитник Владимир Шепелев находится в системе Динамо с 2010 года
Центральный хавбек «Динамо» Владимир Шепелев может вскоре покинуть столичную команду.
Главный тренер Динамо Александр Шовковский готов попрощаться с опытным полузащитником. В Динамо активно ищут новый клуб для 27-летнего хавбека в Польше, Израиле, Бельгии и Нидерландах.
Рассматриваются различные варианты – как аренда с правом выкупа, так и прямая продажа. Усложняет поиски нового места работы высокая зарплата полузащитника.
Контракт Владимира с динамовским клубом действует до 31 декабря 2025 года. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 1,8 млн евро.
Шепелев находится в системе Динамо с 2010 года. В минувшем сезоне он провел 21 матч УПЛ и забил 2 гола.
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