Шовковскому он не нужен? Опытный хавбек может покинуть Динамо

Центральный хавбек «Динамо» Владимир Шепелев может вскоре покинуть столичную команду.

Главный тренер Динамо Александр Шовковский готов попрощаться с опытным полузащитником. В Динамо активно ищут новый клуб для 27-летнего хавбека в Польше, Израиле, Бельгии и Нидерландах.

Рассматриваются различные варианты – как аренда с правом выкупа, так и прямая продажа. Усложняет поиски нового места работы высокая зарплата полузащитника.

Контракт Владимира с динамовским клубом действует до 31 декабря 2025 года. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 1,8 млн евро.

Шепелев находится в системе Динамо с 2010 года. В минувшем сезоне он провел 21 матч УПЛ и забил 2 гола.