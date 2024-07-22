Динамо уведомило о травме полузащитника в преддверии матчей с Партизаном
Из командного ростера выбыл Владимир Шепелев
Киевское «Динамо» сообщило о том, что полузащитник команды Владимир Шепелев из-за травмы попал в клубный лазарет.
У 27-летнего игрока диагностировано частичное повреждение связок голеностопного сустава правой ноги.
Сроки восстановления Шепелева остаются неизвестными – они будут определены позже.
В прошлом сезоне Владимир Шепелев принял участие в 21 матче «Динамо» в УПЛ, забил 2 гола.
Напомним, 23 июля «Динамо» проведет с сербским «Партизаном» первый матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/2025.
Ранее сообщалось, что один из чемпионов европейской лиги нацелился на динамовца Николая Шапаренко.
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