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Украина. Премьер лига
22 июля 2024, 12:57 | Обновлено 22 июля 2024, 13:40
984
1

Динамо уведомило о травме полузащитника в преддверии матчей с Партизаном

Из командного ростера выбыл Владимир Шепелев

22 июля 2024, 12:57 | Обновлено 22 июля 2024, 13:40
984
1
Динамо уведомило о травме полузащитника в преддверии матчей с Партизаном
ФК Динамо Киев. Владимир Шепелев

Киевское «Динамо» сообщило о том, что полузащитник команды Владимир Шепелев из-за травмы попал в клубный лазарет.

У 27-летнего игрока диагностировано частичное повреждение связок голеностопного сустава правой ноги.

Сроки восстановления Шепелева остаются неизвестными – они будут определены позже.

В прошлом сезоне Владимир Шепелев принял участие в 21 матче «Динамо» в УПЛ, забил 2 гола.

Напомним, 23 июля «Динамо» проведет с сербским «Партизаном» первый матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/2025.

Ранее сообщалось, что один из чемпионов европейской лиги нацелился на динамовца Николая Шапаренко.

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травма Динамо Киев Владимир Шепелев
Юрій Остроумов Источник: ФК Динамо Киев
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