Динамо уведомило о травме полузащитника в преддверии матчей с Партизаном

Киевское «Динамо» сообщило о том, что полузащитник команды Владимир Шепелев из-за травмы попал в клубный лазарет.

У 27-летнего игрока диагностировано частичное повреждение связок голеностопного сустава правой ноги.

Сроки восстановления Шепелева остаются неизвестными – они будут определены позже.

В прошлом сезоне Владимир Шепелев принял участие в 21 матче «Динамо» в УПЛ, забил 2 гола.

Напомним, 23 июля «Динамо» проведет с сербским «Партизаном» первый матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/2025.

Ранее сообщалось, что один из чемпионов европейской лиги нацелился на динамовца Николая Шапаренко.