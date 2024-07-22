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Украина. Премьер лига
22 июля 2024, 10:44 | Обновлено 22 июля 2024, 10:49
727
0

Один из чемпионов европейской лиги нацелился на Шапаренко

«Галатасарай» хочет купить украинского полузащитника

22 июля 2024, 10:44 | Обновлено 22 июля 2024, 10:49
727
0
Один из чемпионов европейской лиги нацелился на Шапаренко
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

25-летний полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко может покинуть киевский клуб в летнее трансферное окно.

По информации журналиста Гала Габера, украинцем заинтересовался действующий чемпион Турции «Галатасарай». Турецкий гранд начал активно изучать возможность трансфера украинца. Игроком также интересуется «Бешикташ».

В этом сезоне Шапаренко провел за «Динамо» 29 матчей, в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что римский клуб «Лацио» готов предложить за Шапаренко 10 миллионов евро.

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Галатасарай Динамо Киев трансферы чемпионат Турции по футболу Николай Шапаренко трансферы УПЛ
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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