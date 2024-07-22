Один из чемпионов европейской лиги нацелился на Шапаренко

25-летний полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко может покинуть киевский клуб в летнее трансферное окно.

По информации журналиста Гала Габера, украинцем заинтересовался действующий чемпион Турции «Галатасарай». Турецкий гранд начал активно изучать возможность трансфера украинца. Игроком также интересуется «Бешикташ».

В этом сезоне Шапаренко провел за «Динамо» 29 матчей, в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что римский клуб «Лацио» готов предложить за Шапаренко 10 миллионов евро.