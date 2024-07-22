Один из чемпионов европейской лиги нацелился на Шапаренко
«Галатасарай» хочет купить украинского полузащитника
25-летний полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко может покинуть киевский клуб в летнее трансферное окно.
По информации журналиста Гала Габера, украинцем заинтересовался действующий чемпион Турции «Галатасарай». Турецкий гранд начал активно изучать возможность трансфера украинца. Игроком также интересуется «Бешикташ».
В этом сезоне Шапаренко провел за «Динамо» 29 матчей, в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач.
Ранее сообщалось, что римский клуб «Лацио» готов предложить за Шапаренко 10 миллионов евро.
ÖZEL - Galatasaray, Wendel'e alternatif olarak Mykola Shaparenko ile ilgileniyor. pic.twitter.com/OeJOMd94fD— Gala Haber (@_GalaHaber) July 20, 2024
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