Суркис прокомментировал выход Динамо в плей-офф квалификации ЛЧ

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал выход киевлян в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где команда сыграет против австрийского «Зальцбурга».

Команда в прошлых раундах квалификации прошла «Партизан» и «Рейнджерс».

«Я не понимаю, чего они ждали. Мы провели очень хорошую подготовку к сезону, и я так понимаю, что ребята были очень хорошо настроены. Они сегодня сражаются не за деньги, а за Украину. Они хотят доказать, что они мужики. Поэтому я понимаю, что эта победа нужна была не только ребятам, но и всем Украине, тем, кто болеет за украинский футбол».

«Я очень благодарен Андрею Шевченко, Сергею Реброву, тем, кто приехал поддержать команду. Мне очень понравилось, что ребятам в обоих матчах все удавалось с первой до последней минуты. Мы должны играть за выход в групповой этап. «Зальцбург» – это непростая команда. Она каждый год играет в ЛЧ, потому будет очень сложно».

«Ну мы будем бороться и пытаться туда попасть», – сказал Суркис.