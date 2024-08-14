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  4. Суркис прокомментировал выход Динамо в плей-офф квалификации ЛЧ
Лига чемпионов
14 августа 2024, 20:37 |
684
1

Суркис прокомментировал выход Динамо в плей-офф квалификации ЛЧ

Президент клуба доволен выходом в плей-офф квалификации ЛЧ

14 августа 2024, 20:37 |
684
1
Суркис прокомментировал выход Динамо в плей-офф квалификации ЛЧ
ФК Динамо Киев

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал выход киевлян в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где команда сыграет против австрийского «Зальцбурга».

Команда в прошлых раундах квалификации прошла «Партизан» и «Рейнджерс».

«Я не понимаю, чего они ждали. Мы провели очень хорошую подготовку к сезону, и я так понимаю, что ребята были очень хорошо настроены. Они сегодня сражаются не за деньги, а за Украину. Они хотят доказать, что они мужики. Поэтому я понимаю, что эта победа нужна была не только ребятам, но и всем Украине, тем, кто болеет за украинский футбол».

«Я очень благодарен Андрею Шевченко, Сергею Реброву, тем, кто приехал поддержать команду. Мне очень понравилось, что ребятам в обоих матчах все удавалось с первой до последней минуты. Мы должны играть за выход в групповой этап. «Зальцбург» – это непростая команда. Она каждый год играет в ЛЧ, потому будет очень сложно».

«Ну мы будем бороться и пытаться туда попасть», – сказал Суркис.

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Иван Зинченко Источник: Чемпион
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SandroKing
Главное не забыть о шубах. Тогда выход в группу гарантирован)
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