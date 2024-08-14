Анчелотти высказался о контракте на 1 млрд евро для Винисиуса
Тренер не верит, что игрок переедет в Саудовскую Аравию
Тренер «Реала» Карло Анчелотти не волнуется, что клубы Саудовской Аравии могут подписать форварда Винисиуса Жуниора или кого-то из других лидеров команды.
«Саудовская Аравия не является угрозой для нашей команды. У нас много качественных игроков, мы добьемся успеха в сезоне. А по Винисиусу нет ничего».
«Это просто спекуляции», – сказал Анчелотти.
Ранее появилась информация о том, что Винисиусу в Саудовской Аравии предложили контракт на 5 лет и 1 миллиард евро, но игрок отказался от этого варианта.
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