Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Анчелотти высказался о контракте на 1 млрд евро для Винисиуса
Испания
14 августа 2024, 21:31 | Обновлено 14 августа 2024, 21:33
825
0

Анчелотти высказался о контракте на 1 млрд евро для Винисиуса

Тренер не верит, что игрок переедет в Саудовскую Аравию

14 августа 2024, 21:31 | Обновлено 14 августа 2024, 21:33
825
0
Анчелотти высказался о контракте на 1 млрд евро для Винисиуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Тренер «Реала» Карло Анчелотти не волнуется, что клубы Саудовской Аравии могут подписать форварда Винисиуса Жуниора или кого-то из других лидеров команды.

«Саудовская Аравия не является угрозой для нашей команды. У нас много качественных игроков, мы добьемся успеха в сезоне. А по Винисиусу нет ничего».

«Это просто спекуляции», – сказал Анчелотти.

Ранее появилась информация о том, что Винисиусу в Саудовской Аравии предложили контракт на 5 лет и 1 миллиард евро, но игрок отказался от этого варианта.

По теме:
Реал Мадрид – Аталанта. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Реал – Аталанта. Стартовые составы на матч за Суперкубок УЕФА
ОФИЦИАЛЬНО. Чикаго Файр расторг контракт с экс-звездой сборной Швейцарии
Реал Мадрид Карло Анчелотти Винисиус Жуниор трансферы трансферы Ла Лиги
Иван Зинченко Источник: Marca
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игра в большинстве и результативные замены. Динамо обыграло Рейнджерс
Футбол | 13 августа 2024, 23:41 205
Игра в большинстве и результативные замены. Динамо обыграло Рейнджерс
Игра в большинстве и результативные замены. Динамо обыграло Рейнджерс

Киевляне вышли в решающую стадию квалификации Лиги чемпионов

Легенда киевского Динамо: «Удаление очень сильно повлияло на исход матча»
Футбол | 14 августа 2024, 16:25 6
Легенда киевского Динамо: «Удаление очень сильно повлияло на исход матча»
Легенда киевского Динамо: «Удаление очень сильно повлияло на исход матча»

Максим Шацких прокомментировал победу киевлян над «Рейнджерс»

ФОТО. Срна отреагировал на победу Динамо в матче против Рейнджерс
Футбол | 14.08.2024, 09:21
ФОТО. Срна отреагировал на победу Динамо в матче против Рейнджерс
ФОТО. Срна отреагировал на победу Динамо в матче против Рейнджерс
ШОВКОВСКИЙ: «Я видел и красные карточки похуже в своей карьере»
Футбол | 14.08.2024, 01:00
ШОВКОВСКИЙ: «Я видел и красные карточки похуже в своей карьере»
ШОВКОВСКИЙ: «Я видел и красные карточки похуже в своей карьере»
Будет ли у Роналду титул? Аль-Наср – в финале Суперкубка Саудовской Аравии
Футбол | 14.08.2024, 21:16
Будет ли у Роналду титул? Аль-Наср – в финале Суперкубка Саудовской Аравии
Будет ли у Роналду титул? Аль-Наср – в финале Суперкубка Саудовской Аравии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пограничники Волыни встретили украинцев-призеров ОИ-2024. Известна причина
Пограничники Волыни встретили украинцев-призеров ОИ-2024. Известна причина
13.08.2024, 10:56 4
Олимпийские игры
Беленюк рассказал, почему не пожал руку Гутцайту на встрече олимпийцев
Беленюк рассказал, почему не пожал руку Гутцайту на встрече олимпийцев
13.08.2024, 17:03 1
Олимпийские игры
Странно проигранный сет. Свитолина не без проблем стартовала в Цинциннати
Странно проигранный сет. Свитолина не без проблем стартовала в Цинциннати
14.08.2024, 04:21 2
Теннис
С кем сыграет Динамо? Итоги 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
С кем сыграет Динамо? Итоги 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
14.08.2024, 06:23 28
Футбол
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА Реал – Аталанта
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА Реал – Аталанта
14.08.2024, 07:01 6
Футбол
Моуриньо хочет подписать в Фенербахче двух звезд Реала
Моуриньо хочет подписать в Фенербахче двух звезд Реала
12.08.2024, 18:05 2
Футбол
Рейнджерс – Динамо – 0:2. Пихаленок и Волошин. Видео голов и обзор
Рейнджерс – Динамо – 0:2. Пихаленок и Волошин. Видео голов и обзор
14.08.2024, 00:31 1
Футбол
Агент Лунина сообщил Реалу решение о будущем украинце
Агент Лунина сообщил Реалу решение о будущем украинце
13.08.2024, 21:21 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем