Анчелотти высказался о контракте на 1 млрд евро для Винисиуса

Тренер «Реала» Карло Анчелотти не волнуется, что клубы Саудовской Аравии могут подписать форварда Винисиуса Жуниора или кого-то из других лидеров команды.

«Саудовская Аравия не является угрозой для нашей команды. У нас много качественных игроков, мы добьемся успеха в сезоне. А по Винисиусу нет ничего».

«Это просто спекуляции», – сказал Анчелотти.

Ранее появилась информация о том, что Винисиусу в Саудовской Аравии предложили контракт на 5 лет и 1 миллиард евро, но игрок отказался от этого варианта.