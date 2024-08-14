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  4. ЛЮБЕНОВИЧ: «Возможно, Бабенко просто устал от звонков журналистов»
Украина. Первая лига
14 августа 2024, 22:37 |
576
0

ЛЮБЕНОВИЧ: «Возможно, Бабенко просто устал от звонков журналистов»

Сербский специалист подтвердил, что подал в отставку с поста наставника «Миная»

14 августа 2024, 22:37 |
576
0
ЛЮБЕНОВИЧ: «Возможно, Бабенко просто устал от звонков журналистов»
ФК Минай. Любенович и Бабенко

Сербский специалист Желько Любенович в интервью Sport.ua подтвердил, что подал в отставку с поста главного тренера «Миная», и прокомментировал слова своего ассистента Дмитрия Бабенко.

– Некоторые СМИ поспешили опровергнуть новость Sport.ua, что вчера вы подали в отставку. Вы подтверждаете правдивость этой информации?

– Да, подтверждаю. Так и было.

– Выходит, что ваш помощник Дмитрий Бабенко, который опроверг информацию Sport.ua, был не в курсе вашего решения?

– Был в курсе. Возможно, он просто устал от звонков журналистов, звонивших ему целый день – вот и получилось так.

Подробности – в эксклюзивном интервью Желько Любеновича для Sport.ua.

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Желько Любенович чемпионат Украины по футболу Дмитрий Бабенко Первая лига Украины отставка Минай инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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