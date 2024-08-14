ЛЮБЕНОВИЧ: «Возможно, Бабенко просто устал от звонков журналистов»

Сербский специалист Желько Любенович в интервью Sport.ua подтвердил, что подал в отставку с поста главного тренера «Миная», и прокомментировал слова своего ассистента Дмитрия Бабенко.

– Некоторые СМИ поспешили опровергнуть новость Sport.ua, что вчера вы подали в отставку. Вы подтверждаете правдивость этой информации?

– Да, подтверждаю. Так и было.

– Выходит, что ваш помощник Дмитрий Бабенко, который опроверг информацию Sport.ua, был не в курсе вашего решения?

– Был в курсе. Возможно, он просто устал от звонков журналистов, звонивших ему целый день – вот и получилось так.

Подробности – в эксклюзивном интервью Желько Любеновича для Sport.ua.