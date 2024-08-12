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Суперкубок УЕФА
Реал Мадрид
14.08.2024 22:00 - : -
Аталанта
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Суперкубок УЕФА
12 августа 2024, 03:50 | Обновлено 12 августа 2024, 03:58
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0

Реал Мадрид – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 августа видеотрансляцию матча за Суперкубок УЕФА

12 августа 2024, 03:50 | Обновлено 12 августа 2024, 03:58
10
0
Реал Мадрид – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
UEFA

В среду, 14 августа, состоится матч за Суперкубок УЕФА между мадридским «Реалом» и итальянской «Аталантой» из Бергамо.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет в Варшаве на Национальном стадионе имени Казимежа Гурского, который, как известно, был построен перед украинско-польским Евро-2012. Начало встречи – 22:00 по Киеву.

Мадридский «Реал», как известно, в сезоне-2023/2024 стал победителем Лиги чемпионов. В финале турнира он со счетом 2:0 переиграл «Боруссию» Дортмунд.

«Аталанта» является победителем Лиги Европы 2023/2024. Бергамаски в финальном поединке разгромили немецкий «Байер» – 3:0.

Реал Мадрид – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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смотреть онлайн Суперкубок УЕФА Реал Мадрид Реал - Аталанта Аталанта
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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