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Саудовская Аравия
14 августа 2024, 21:16 | Обновлено 14 августа 2024, 21:23
692
1

Будет ли у Роналду титул? Аль-Наср – в финале Суперкубка Саудовской Аравии

Криштиану отдал ассист и забил гол в поединке против Аль-Таавуна

14 августа 2024, 21:16 | Обновлено 14 августа 2024, 21:23
692
1
Будет ли у Роналду титул? Аль-Наср – в финале Суперкубка Саудовской Аравии
ФК Аль-Наср

14 августа состоялся полуфинальный матч Суперкубка Саудовской Аравии между командами Аль-Таавун и Аль-Наср.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок прошел в городе Абха. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу номинальных гостей.

Голами за Аль-Наср отличились Айман Яхья и Криштиану Роналду. Кроме того, звездный португалец отдал и ассист на своего партнера во время первого забитого мяча.

На 90+1-й минуте у рыцарей Неджда был удален Марцело Брозович.

В финале Суперкубка Саудовской Аравии Аль-Наср сыграет против Аль-Хиляля, который ранее одолел Аль-Ахли в серии пенальти. Для Роналду это буде очередной шанс выиграть первый трофей в Аравии.

Суперкубок Саудовской Аравии. 1/2 финала, 14 августа

Аль-Таавун – Аль-Наср – 0:2

Голы: Яхья, 8, Роналду, 57

Удаление: Брозович, 90+1

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Аль-Таавун Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду Суперкубок Саудовской Аравии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Wlad West
Как вы заи*али своей фсб - ешной телегой.
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