Будет ли у Роналду титул? Аль-Наср – в финале Суперкубка Саудовской Аравии

14 августа состоялся полуфинальный матч Суперкубка Саудовской Аравии между командами Аль-Таавун и Аль-Наср.

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Поединок прошел в городе Абха. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу номинальных гостей.

Голами за Аль-Наср отличились Айман Яхья и Криштиану Роналду. Кроме того, звездный португалец отдал и ассист на своего партнера во время первого забитого мяча.

На 90+1-й минуте у рыцарей Неджда был удален Марцело Брозович.

В финале Суперкубка Саудовской Аравии Аль-Наср сыграет против Аль-Хиляля, который ранее одолел Аль-Ахли в серии пенальти. Для Роналду это буде очередной шанс выиграть первый трофей в Аравии.

Суперкубок Саудовской Аравии. 1/2 финала, 14 августа

Аль-Таавун – Аль-Наср – 0:2

Голы: Яхья, 8, Роналду, 57

Удаление: Брозович, 90+1