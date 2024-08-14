Будет ли у Роналду титул? Аль-Наср – в финале Суперкубка Саудовской Аравии
Криштиану отдал ассист и забил гол в поединке против Аль-Таавуна
14 августа состоялся полуфинальный матч Суперкубка Саудовской Аравии между командами Аль-Таавун и Аль-Наср.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Поединок прошел в городе Абха. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу номинальных гостей.
Голами за Аль-Наср отличились Айман Яхья и Криштиану Роналду. Кроме того, звездный португалец отдал и ассист на своего партнера во время первого забитого мяча.
На 90+1-й минуте у рыцарей Неджда был удален Марцело Брозович.
В финале Суперкубка Саудовской Аравии Аль-Наср сыграет против Аль-Хиляля, который ранее одолел Аль-Ахли в серии пенальти. Для Роналду это буде очередной шанс выиграть первый трофей в Аравии.
Суперкубок Саудовской Аравии. 1/2 финала, 14 августа
Аль-Таавун – Аль-Наср – 0:2
Голы: Яхья, 8, Роналду, 57
Удаление: Брозович, 90+1
⌛️ || Full time, @AlNassrFC 2:0 #AlTaawoun— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 14, 2024
Ayman ⚽️
Ronaldo ⚽️ pic.twitter.com/Mfv1yaeVDo
SIUUU! 🐐— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 14, 2024
A celebration that echoes through history! 🌧️ pic.twitter.com/u6pGREMBCv
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент клуба доволен выходом в плей-офф квалификации ЛЧ
Валерий Василенко – о выходе «Динамо» в решающую фазу квалификации ЛЧ