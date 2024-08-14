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Румыния
14 августа 2024, 20:39 | Обновлено 14 августа 2024, 20:40
388
0

ВИДЕО. Роналду отдал случайный ассист и забил в Суперкубке за Аль-Наср

14 августа Аль-Наср играет против Аль-Таавуна в 1/2 финала турнира в Саудовской Аравии

14 августа 2024, 20:39 | Обновлено 14 августа 2024, 20:40
388
0
ВИДЕО. Роналду отдал случайный ассист и забил в Суперкубке за Аль-Наср
ФК Аль-Наср

14 августа проходит матч 1/2 финала Суперкубка Саудовской Аравии между командами Аль-Таавун и Аль-Наср.

Поединок проходит на стадионе имени «Принца Султана бин Абдула Азиза» в Абхе. Время начала встречи – 19:15 по Киеву.

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду вышел на поле в стартовом составе.

На 8-й минуте КриРо отдал ассист на Айман Яхью, который открыл счет. Португалец пытался сам пробить, но едва коснулся мяча, перенаправив его на партнера.

А уже на 57-й Роналду сумел отличиться самостоятельно.

В финале Суперкубка победитель противостояния встретится с Аль-Хилялем, который ранее одолел Аль-Ахли в серии пенальти.

❗️ ВИДЕО. Роналду отдал случайный ассист и забил в Суперкубке за Аль-Наср

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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