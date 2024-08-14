ВИДЕО. Роналду отдал случайный ассист и забил в Суперкубке за Аль-Наср
14 августа Аль-Наср играет против Аль-Таавуна в 1/2 финала турнира в Саудовской Аравии
14 августа проходит матч 1/2 финала Суперкубка Саудовской Аравии между командами Аль-Таавун и Аль-Наср.
Поединок проходит на стадионе имени «Принца Султана бин Абдула Азиза» в Абхе. Время начала встречи – 19:15 по Киеву.
Звездный португальский форвард Криштиану Роналду вышел на поле в стартовом составе.
На 8-й минуте КриРо отдал ассист на Айман Яхью, который открыл счет. Португалец пытался сам пробить, но едва коснулся мяча, перенаправив его на партнера.
А уже на 57-й Роналду сумел отличиться самостоятельно.
В финале Суперкубка победитель противостояния встретится с Аль-Хилялем, который ранее одолел Аль-Ахли в серии пенальти.
❗️ ВИДЕО. Роналду отдал случайный ассист и забил в Суперкубке за Аль-Наср
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