14 августа проходит матч 1/2 финала Суперкубка Саудовской Аравии между командами Аль-Таавун и Аль-Наср.

Поединок проходит на стадионе имени «Принца Султана бин Абдула Азиза» в Абхе. Время начала встречи – 19:15 по Киеву.

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду вышел на поле в стартовом составе.

На 8-й минуте КриРо отдал ассист на Айман Яхью, который открыл счет. Португалец пытался сам пробить, но едва коснулся мяча, перенаправив его на партнера.

А уже на 57-й Роналду сумел отличиться самостоятельно.

В финале Суперкубка победитель противостояния встретится с Аль-Хилялем, который ранее одолел Аль-Ахли в серии пенальти.

❗️ ВИДЕО. Роналду отдал случайный ассист и забил в Суперкубке за Аль-Наср