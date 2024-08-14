Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛЕОНЕНКО: Динамо подарок должно сделать судье. Так и не понял, где красная?
Лига чемпионов
14 августа 2024, 21:44 | Обновлено 14 августа 2024, 21:46
1097
9

ЛЕОНЕНКО: Динамо подарок должно сделать судье. Так и не понял, где красная?

Бывший нападающий Динамо прокомментировал спорный эпизод в матче с Рейнджерс

14 августа 2024, 21:44 | Обновлено 14 августа 2024, 21:46
1097
9
ЛЕОНЕНКО: Динамо подарок должно сделать судье. Так и не понял, где красная?
Twitter. Виктор Леоненко

Бывший нападающий Динамо Виктор Леоненко прокомментировал спорный эпизод в матче киевлян против Рейнджерс:

— Виктор Евгеньевич, как вам игра «Динамо»?

— Киевляне подарок должны сделать — арбитру и бразильскому игроку. Я так и не понял, за что игрок «Рейнджерс» получил красную карточку. Откровенного удара локтем я не увидел. Тем более, что, как правило, ко всем англичанам, шотландцам, ирландцам арбитры более снисходительны во время игры вверху.

— Но по шее немного локтем проехался.

— Так вот, если бы он проехался. Жефте выпрыгнул на полметра выше, борьбы как таковой в воздухе не было. Судья решил так — это нам пошло на пользу. Победили и хорошо. Правда, Шовковский говорит, что им отступать было некуда. А почему же тогда не было возможностей для взятия ворот? Чтобы можно было сказать о плохой реализации. Здесь также наговорить можно три короба, что мы их размотали и в концовке дожали..., – сказал Леоненко.

Динамо переиграло Рейнджерс 2:0 в ответном матче и вышло в четвертый раунд квалификации Лиги чемпионов. Шотландский коллектив с 51-й минуты играл в меньшинстве после удаления Жефте, который получил две желтые карточки.

По теме:
Йоже Сабо оценил судейство в ответном матче Q3 ЛЧ Рейнджерс – Динамо
ДЕМЬЯНЕНКО: «РБ Зальцбург? Австрийский футбол сейчас на подъеме»
ДЕМЬЯНЕНКО: «Если б так удалили динамовца, мы бы тоже считали это спорным»
Виктор Леоненко Динамо Киев Глазго Рейнджерс Рейнджерс - Динамо Лига чемпионов удаление (красная карточка) Жефте
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА Реал – Аталанта
Футбол | 14 августа 2024, 07:01 6
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА Реал – Аталанта
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА Реал – Аталанта

14 августа в 22:00 состоится поединок за европейский супертрофей

ФОТО. Срна отреагировал на победу Динамо в матче против Рейнджерс
Футбол | 14 августа 2024, 09:21 10
ФОТО. Срна отреагировал на победу Динамо в матче против Рейнджерс
ФОТО. Срна отреагировал на победу Динамо в матче против Рейнджерс

Спортивный директор «Шахтера» поздравил киевлян с положительным результатом

Игорь СУРКИС: «Мне должны дать премию за подписание Пихаленка»
Футбол | 14.08.2024, 18:10
Игорь СУРКИС: «Мне должны дать премию за подписание Пихаленка»
Игорь СУРКИС: «Мне должны дать премию за подписание Пихаленка»
С кем сыграет Динамо? Итоги 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 14.08.2024, 06:23
С кем сыграет Динамо? Итоги 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
С кем сыграет Динамо? Итоги 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
Анчелотти высказался о контракте на 1 млрд евро для Винисиуса
Футбол | 14.08.2024, 21:31
Анчелотти высказался о контракте на 1 млрд евро для Винисиуса
Анчелотти высказался о контракте на 1 млрд евро для Винисиуса
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Тим Сергей
Так тот получил вторую желтую ж, а не прямую красную, да и по игре до этого эпизода уже вполне накопилось у арбитра, с т зр логики сопернику надо было снимать этого игрока после желтой
Ответить
+10
DK1961
И алколеоненко отметился в соответствии с политикой партии...тьфу, сайта...тьфу, лохметова...
Ответить
+7
Avaksi
Так і не було червоної, була друга жовта
Ответить
+6
Виктор Войцеховский
И Вите на опохмел педорублики Шлюхтар закинул
Ответить
+5
Saar
Тугодумний
Ответить
+5
Микола Захарченко
Якби , цей бразилець , Жефте не заробив другу жовту картку на 51 хвилині , він би отримав її в наступні 5 хвилин , і не треба Леону бути його адвокатом . 
Ответить
0
Выталкиватель парашутистов
 Да они еще до игры ему сделали предложение, от которого он не мог отказаться... Суркиси снова взялись за старое.
Ответить
-15
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Игра в большинстве и результативные замены. Динамо обыграло Рейнджерс
Игра в большинстве и результативные замены. Динамо обыграло Рейнджерс
13.08.2024, 23:41 205
Футбол
Рейнджерс – Динамо – 0:2. Пихаленок и Волошин. Видео голов и обзор
Рейнджерс – Динамо – 0:2. Пихаленок и Волошин. Видео голов и обзор
14.08.2024, 00:31 1
Футбол
Манчестер Сити грозит вылет из Английской Премьер-лиги. Что случилось?
Манчестер Сити грозит вылет из Английской Премьер-лиги. Что случилось?
13.08.2024, 09:23 17
Футбол
Тренер Полесья честно оценил уровень футбольных способностей Усика
Тренер Полесья честно оценил уровень футбольных способностей Усика
13.08.2024, 10:19 2
Футбол
Промоутер Фьюри рассказал, почему Тайсон не нокаутировал Усика в 8-м раунде
Промоутер Фьюри рассказал, почему Тайсон не нокаутировал Усика в 8-м раунде
13.08.2024, 11:48 1
Бокс
Агент Лунина сообщил Реалу решение о будущем украинце
Агент Лунина сообщил Реалу решение о будущем украинце
13.08.2024, 21:21 4
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Я видел и красные карточки похуже в своей карьере»
ШОВКОВСКИЙ: «Я видел и красные карточки похуже в своей карьере»
14.08.2024, 01:00 17
Футбол
Странно проигранный сет. Свитолина не без проблем стартовала в Цинциннати
Странно проигранный сет. Свитолина не без проблем стартовала в Цинциннати
14.08.2024, 04:21 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем