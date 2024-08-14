ЛЕОНЕНКО: Динамо подарок должно сделать судье. Так и не понял, где красная?

Бывший нападающий Динамо Виктор Леоненко прокомментировал спорный эпизод в матче киевлян против Рейнджерс:

— Виктор Евгеньевич, как вам игра «Динамо»?

— Киевляне подарок должны сделать — арбитру и бразильскому игроку. Я так и не понял, за что игрок «Рейнджерс» получил красную карточку. Откровенного удара локтем я не увидел. Тем более, что, как правило, ко всем англичанам, шотландцам, ирландцам арбитры более снисходительны во время игры вверху.

— Но по шее немного локтем проехался.

— Так вот, если бы он проехался. Жефте выпрыгнул на полметра выше, борьбы как таковой в воздухе не было. Судья решил так — это нам пошло на пользу. Победили и хорошо. Правда, Шовковский говорит, что им отступать было некуда. А почему же тогда не было возможностей для взятия ворот? Чтобы можно было сказать о плохой реализации. Здесь также наговорить можно три короба, что мы их размотали и в концовке дожали..., – сказал Леоненко.

Динамо переиграло Рейнджерс 2:0 в ответном матче и вышло в четвертый раунд квалификации Лиги чемпионов. Шотландский коллектив с 51-й минуты играл в меньшинстве после удаления Жефте, который получил две желтые карточки.